L’amour est dans le pré 2021: portraits des 12 nouveaux participants agriculteurs

Le 1er février 2021, M6 diffusera les portraits des douze nouveaux candidats de la 16eme saison de L’Amour est dans le pré. Voici en avant-première quelques informations-clé sur ces 9 hommes et 3 femmes âgés entre 27 ans et 62 ans !

Nathalie

Surnommée “Nanou”, Nathalie élève des « veaux sous la mère ». A 49 ans, cette mère de trois grands enfants et quatre fois grand-mère habite au Pays de la Loire. C’est une véritable battante qui a quitté un mari violent à l’âge de 35 ans. Aujourd’hui, elle recherche ainsi un homme gentil de L’Amour est dans le pré, généreux et potentiellement bricoleur !

Valentin

Bâti comme un viking avec sa barbe, ses tatouages et sa taille de 1m95, Valentin n’en est pas moins délicat et timide. A 27 ans, le jeune homme n’a en effet vécu qu’une brève histoire d’amour lorsqu’il avait 18 ans. Il espère donc rencontrer une femme gentille, sincère et qui accepte sa passion pour les fleurs. Il innove en effet sans cesse les saveurs de ses fleurs. Ainsi, il peut créer des goûts se rapprochant du curry ou encore du camembert. Bref, tout un programme L’amour est dans le pré !

Vincent



Père de deux enfants de 8 et 3 ans, Vincent s’est séparé de sa femme il y a un peu plus d’un an après onze ans de vie commune. Ce quarantenaire est dresseur de chevaux en liberté en Provence-Alpes Côte d’Azur. Il aime ses chevaux par-dessus tout. « S’il y a une clôture à changer il faut la changer et mes chevaux ont besoin de manger 365 jours par an. Les spectacles ne sont que la finalité« , déclare-t-il ainsi. Aujourd’hui, il recherche une femme trentenaire, facile à vivre, qui pourrait travaille dans un tout autre domaine.

Jean-François

Jean-François élève plus de 450 brebis et agneaux en région Occitanie avec ses enfants Clément et Manon. Également porteur funéraire, il rêve de partager avec une compagne sa passion pour les chants ariégeois ou les danses de salon.

Sébastien

Sébastien cultive de la lavande et élève des vaches Aubrac en Auvergne-Rhône-Alpes. A 46 ans, il se dit prêt à s’investir dans une relation amoureuse. Il recherche avant tout une femme calme car son tempérament est plutôt volcanique. L’amour est dans le pré

Jean-Daniel

Vigneron de 53 ans, Jean-Daniel élève aussi des vaches Hérens. Il a eu une fille il y a 17 ans mais n’a jamais eu de relation depuis sa séparation avec la maman de cette dernière, il y a de cela douze ans. Jean-Daniel devrait être l’un des personnages-phare de cette saison. Ce Suisse haut en couleurs se veut atypique. Il parle patois et reconnaît les cépages à l’œil ! Il aimerait simplement trouver une femme qui l’aime tel qu’il est.

Hervé, l’éleveur de porcs

Célibataire depuis 3 ans, Hervé se dit aujourd’hui prêt à retrouver l’amour auprès d’une compagne joyeuse et forte de caractère. A 58 ans, il élève des porcs et cultive aussi des céréales en Île-de-France. Franchouillard mais facile à vivre, il aime le sport comme le handball, le volley ou encore la pétanque.

Hervé, l’éleveur de vaches

Habitant les Hauts-de-France, Hervé élève des vaches laitières et pratique la polyculture. Passionné par son métier, il a repris l’activité de ses parents quand ces derniers sont donc partis en retraite. A 42 ans, il exerce également la fonction de 2e adjoint au maire. Aujourd’hui, cet agriculteur voudrait ainsi fonder une famille. Il n’aurait également aucun problème à accueillir des enfants si sa future compagne en avait déjà.

L’Amour est dans le pré : Delphine

Issue du milieu agricole, Delphine a d’abord travaillé dans l’humanitaire à l’étranger. Puis elle a exercé la fonction de postière en Haute-Savoie. Ce n’est qu’en 2012 qu’elle fait le choix de devenir arboricultrice bio. Désormais, elle produit des cerises, des prunes, des kakis et du raisin de table. Sa passion ? La moto. Delphine possède une magnifique Harley Davidson sur laquelle elle espère balader ses prétendantes. Car Delphine est homose*uelle. Avis aux intéressées !

L’Amour est dans le pré : Paulette

Cette Suissesse de 62 ans élève des ânes dans la montagne du Valais. Elle a également ouvert une buvette en altitude, ouverte en été comme en hiver. Très active, Paulette pratique la moto, le ski, danse et fait du bateau. Végétarienne, elle recherche un homme âgé d’environ 60/65 ans, sensible à l’écologie.

L’Amour est dans le pré : Franck

Ancien sous-officier de l’armée de terre, cet agriculteur de 46 ans habite en Nouvelle-Aquitaine. Sylviculteur et maraîcher, il cultive donc des pommes de terre, du potiron, des topinambours et des tomates. A 46 ans, il n’a eu qu’une seule relation de un an. Mais aujourd’hui, il recherche une femme gentille, cultivée et féminine.

L’Amour est dans le pré : Vincent

A 51 ans, ce vigneron habite en Provence-Alpes Côte d’Azur. Il a repris l’exploitation de son père avec son frère Bruno. Vincent se dit à la recherche d’une femme entre 40 et 50 ans avec qui croquer la vie à pleine dent.