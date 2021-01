L’amour est dans le pré 2021: Toutes les infos à ne pas rater sur la saison 16! Agriculteurs, date de diffusion..

Préparez-vous, M6 diffusera bientôt la 16ème saison de L’amour est dans le pré! Et on peut déjà vous dire qu’il y aura plein de nouveautés qu’on attend chez LDpeople avec impatience!

Dans quelques semaines, Karine Le Marchand donnera le coup d’envoi à la 16ème saison de L’Amour est dans le pré. Au programme, 12 agriculteurs participeront à l’émission pour trouver leur âme sœur. Mais cette fois-ci, M6 a prévu des éléments inédits pour pimenter la formule de l’émission!

Source : Instagram @adpm6

Les candidats de l’amour est dans le pré sont constitués en majorité d’hommes : neuf hommes et trois femmes. Certains ont des activités très originales comme la production de fleurs comestibles ! Il s’agit de Valentin, 27 ans, qui réside en Bretagne.

Des fleurs au goût de curry ou de camembert !

Bâti comme un viking avec sa barbe, ses tatouages et sa taille de 1m95, Valentin de l’amour est dans le prén’en est pas moins délicat. Il innove en effet sans cesse les saveurs de ses fleurs. Ainsi, il peut créer des goûts se rapprochant du curry ou encore du camembert. Bref, tout un programme ! Au sein de LDpeople, on a hâte d’en savoir plus !

Derrière son allure d’homme fort se cache chez Valentin l’âme d’un grand timide. Le jeune homme n’a en effet vécu qu’une brève histoire d’amour lorsqu’il avait 18 ans. Il espère rencontrer une femme gentille, sincère et qui accepte sa passion pour les fleurs.

Des éleveurs d’ânes ou de chevaux

Parmi les autres candidats de l’amour est dans le pré, on peut citer également une éleveuse d’âne et aussi des éleveurs de cheveux. Si les candidats sont âgés entre 27 ans et 62 ans, tous ne sont pas français. En effet, pour la première fois, M6 propose à deux ressortissants suisses de participer à l’émission.

Si vous trépignez déjà d’impatience pour découvrir ces candidats, alors ne prévoyez rien de faire les 1er et 8 février prochain. Car M6 diffusera à ces dates-là les portraits de ces agriculteurs à la recherche de l’amour. L’émission l’amour est dans le pré devrait ensuite reprendre vers septembre 2021.

Place à la première candidate homosexuelle !

Pour la première fois dans son histoire, l’émission présentera également une candidate homosexuelle. Cette pimpante arboricultrice en Occitanie ne se résume évidemment pas à son orientation sexuelle. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous nous réjouissons cependant de voir évoluer les mentalités. Il était temps de voir des candidates autres qu’hétéros*xuelles parmi les agricultrices ! Jusque-là, L’Amour est dans le pré avait cependant présenté trois agriculteurs homos*xuels.

Source : Instagram @adpm6

L’amour est dans le pré : Delphine baladera ses prétendantes en Harley

Issue du milieu agricole, Delphine de l’amour est dans le pré a d’abord travaillé dans l’humanitaire à l’étranger. Puis elle a exercé la fonction de postière en Haute-Savoie. Ce n’est qu’en 2012 qu’elle fait le choix de devenir arboricultrice. Désormais, elle produit des cerises, des prunes, des kakis et du raisin de table. Sa passion ? La moto. Delphine possède une magnifique Harley Davidson sur laquelle elle espère balader ses prétendantes. Avis aux intéressées !