L’amour est dans le pré 2021: Vincent Le Vigneron a failli mourir, ses confidences très poignantes sur sa santé, son coma et la perte de 50 kg

Ce 1er février 2021, L’amour est dans le pré fait son grand retour, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Dès lors, la première émission était ainsi très attendue. Comme chaque année, Karine Le Marchand a donc commencé par dresser les portraits des futurs candidats à l’amour. Parmi ceux-ci, il y a Nathalie, Vincent Le Provençal, Sébastien et également Vincent Le Vigneron. D’ailleurs, ce dernier a déjà retourné le cœur des téléspectateurs. En effet, l’homme âgé de 51 ans explique avoir véritablement frôlé la mort. LD People vous explique pourquoi.

L’amour est dans le pré : Vincent Le Vigneron raconte sa vie

Un candidat attachant

Le principe de L‘amour est dans le pré est le même chaque saison. Des exploitants agricoles cherchent l’âme sœur. Dès lors, Karine Le Marchand et toute l’équipe de production se mettent en action pour leur trouver la perle rare. Pour se faire, les candidats se présentent et résument leur vie en quelques instants. Dans cette séquence des portraits, Vincent Le Vigneron a rapidement ému le public.

Car le candidat de L’amour est dans le pré, aujourd’hui célibataire, a connu plusieurs peines de cœur part le passé. Mais il a également dû faire face à d’autres difficultés. En effet, il a réellement failli mourir il y a quelques années. Dans ce reportage, Vincent Le Vigneron revient sur ce calvaire, et sur ces longues semaines de coma. Car à l’époque, le viticulteur pèse plus de 162 kg et est un gros consommateur de tabac. Ainsi, un jour, il est victime d’une rupture d’anévrisme. Dès ce moment, sa vie va changer. LD People revient sur ce témoignage poignant.

Une envie d’aimer

Face aux caméras de L‘amour est dans le pré, Vincent Le Vigneron raconte. Il explique ainsi comment sa vie a basculé après ce gros pépin de santé » Quand je suis sorti du coma, le docteur m’a dit que si je faisais 20 kilos de moins, ce serait mieux pour ma santé « . D’ailleurs, l’agriculteur a tout fait pour changer ses habitudes. Il a ainsi perdu plus de 50 kg. De plus, il ne fume plus du tout. Il a même réalisé une réduction de l’estomac en 2013 afin d’augmenter ses chances de guérison. Aujourd’hui, sa santé se porte beaucoup mieux. Cependant, du côté sentimental, il cherche encore la guérison. Car après deux premières expériences amoureuses non concluantes, Vincent est célibataire. L’attachant candidat de L‘amour est dans le pré espère donc que sa participation à l’émission lui permettra de rencontrer une nouvelle compagne prête à traverser la vie avec lui.

Il reconnaît chercher une femme indépendante, intelligente, aimant les autres et surtout » pas pénible « comme lui. Il imagine même rencontrer une femme avec des enfants. Ainsi, il serait très heureux de les prendre en charge et de les aimer comme les siens. Vincent espère donc beaucoup de Karine Le Marchand. Il est donc très impatient de se retrouver au speed dating afin d’avoir la chance de rencontrer l’âme sœur. La femme idéale pour lui a entre 35 et 55 ans. Aussi, il lui ne demande qu’une seule chose : avoir envie de profiter de la vie ensemble. Car après les épreuves traversées, le candidat de L’amour est dans le pré veut désormais profiter de chaque instant dans la complicité d’un amour commun.