L’amour est dans le pré: À la découverte de Franck, le « gentleman farmer » qui est-il vraiment !

Dans la deuxième partie des portraits des agriculteurs de L’amour est dans le pré, nous allons faire la connaissance de Franck, un célibataire lassé par sa solitude. L’occasion pour la rédaction de LD People de vous en dire plus sur lui.

Franck « L’amour est dans le pré », un agriculteur pas comme les autres

Le 1 février, M6 diffusait les 6 premiers portraits des agriculteurs qui seront présents dans la saison 16 de « L’amour est dans le pré ». Si on a fait connaissance de plusieurs grosses personnalités, la suite n’est pas mal non plus. En effet, pour la seconde partie des portraits, nous allons faire la connaissance de Franck, un sylviculteur (propriétaire-exploitant de forêt) et maraicher de 46 ans, originaire de Nouvelle-Aquitaine. Dans le portrait, Franck est qualifié de « gentleman farmer » et possède un CV pour le moins atypique puisqu’il a effectué une courte carrière de sous-officier de l’armée de terre.

L’amour est dans le pré 2021 : qui est Franck, le « gentleman farmer » ? https://t.co/2p5c20ZK4T pic.twitter.com/1HoHK30XXt — Voici (@voici) February 3, 2021

Par le biais de la production on apprend également qu’il a travaillé 10 ans comme bûcheron et régisseur de propriétés de chasse, puis 7 ans pour l’Office National des Forêts. Aujourd’hui, Franck est à son compte et il possède notamment près de 53 hectares de forêt ainsi qu’un hectare de maraichage. D’ailleurs, sur celui-ci, il fait pousser des pommes de terre, des potimarrons, des topinambours ou des tomates. Mais ce qu’il lui manque le plus dans sa vie, c’est l’amour.

Franck veut trouver la femme de ses rêves

Lassé de son célibat, Franck recherche donc la femme qui pourra partager sa vie pendant de longues années. En effet, l’agriculteur, qui est un acharné du travail, n’a jamais pu rencontrer une femme :« Chez nous, on ne s’installait avec une femme que quand on avait une situation. Alors je n’ai pas cherché ». Et justement, Franck n’a eu qu’une relation sérieuse d’un an, avec une femme vivant à plus de 100 kilomètres de chez lui. Pour le moment, il peut compter sur la compagnie de son labrador, Oregon, qu’il considère comme son fils.

L’amour est dans le pré 2021 : qui est Franck, le « gentleman farmer » ? – https://t.co/vQA5kNYqxl pic.twitter.com/LxLhPJPiAh — Pause News (@pausefun) February 3, 2021

Plutôt très actif et romantique, Franck est également un homme attentionné et sensible qui est prêt à moins travailler pour laisser de la place à une femme. D’ailleurs, il a déjà quelques critères : « une femme gentille, cultivée, avec des formes, raffinée et avec du caractère comme lui pour lui tenir tête ». Il acceptera aussi avec plaisir ses enfants si elle en a et est prêt à construire une nouvelle maison pour accueillir celle qui partagera sa vie. La rédaction de LD People voit qu’il est motivé en tout cas.