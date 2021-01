L’amour est dans le pré: Aude est en deuil, elle rend un vibrant hommage à un proche parti trop tôt

Il y a quelques heures maintenant, Aude, participante de la saison 13 de “L’amour est dans le pré” a perdu un être cher à qui elle a rendu un hommage. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Aude pleure la disparition d’un être cher

Aude a connu des jours meilleurs, c’est le moins qu’on puisse dire. Le 31 décembre, alors qu’Aude, ancienne candidate de “L’amour est dans le pré” s’apprêtait à célébrer le passage à la nouvelle année, elle est apparue le visage tuméfié sur les réseaux sociaux. En effet, elle a notamment subit un accident de travail : “Une vache m’a bousculée (ma faute, je ne pensais pas qu’elle allait réagir comme ça) et je suis tombée la tête la première sur le mur“, a-t-elle notamment dit. Le début de l’année débute ensuite par la prise de Doliprane : “L’hématome descend dans les yeux et je tourne au Doliprane. L’année commence bien. Le seul avantage est que mes rides du front ont disparu“.

Aude (L’amour est dans le pré) en deuil : hommage à un proche parti beaucoup trop tôt https://t.co/cydjEHuRfi pic.twitter.com/cIpecvmNw1 — Purepeople.com (@purepeople) January 25, 2021

Et on ne peut pas dire que l’année 2021 commence mieux pour Aude. C’est aujourd’hui un drame qui vient l’endeuiller. C’est sur les réseaux sociaux, le 24 janvier 2021, que la participante à la saison 13 de l’émission phare de M6 a pris la parole pour rendre hommage à un proche : “Wilder, ton altruisme, ta gentillesse, ta générosité, ta spontanéité, ta joie de vivre, ton courage, ta ténacité, vont me manquer” a-t-elle commencé par dire. Si l’on ne sait pas vraiment le lien entre Aude et Wilder, on sent à travers la photo, une certaine proximité. Et la suite du message ne fait aucun doute sur l’attachement de la jeune femme.

L’amour est dans le pré : Les internautes présents pour Aude

La suite de son message sur Instagram en hommage à Wilder est également très émouvant. Lisez vous-même : “Tu faisais partie des meilleures personnes que la vie ait mise sur mon chemin. Mon seul regret est de ne pas te l’avoir dit quand j’en avais l’occasion… Alors ce soir, je te l’ai dit en regardant la belle étoile que tu es devenue. Repose en paix, tu l’as bien mérité après ce combat acharné… Courage à ta famille et à tes amis” lisait-on.