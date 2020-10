Aude “L’amour est dans le pré” : Trop (trop) mince, elle dévoile sa traumatisante perte de poids !

En 2018, les téléspectateurs de “l’Amour est dans le pré” ont découvert Aude, une bretonne éleveuse de vaches. Lors de l’émission elle avait débuté une histoire d’amour avec Christopher avec qui elle a eu un fils (Raphael), très rapidement. Malheureusement, le couple s’est depuis séparé et la vie de la jeune femme a pris un nouveau tournant. Explications.

Les difficultés d’Aude dans la vie de tous les jours

Après la séparation avec Christopher, Aude profite pleinement de ses enfants (Raphaël et Louane) et n’hésite pas à publier quelques photos de sa nouvelle vie. Mais très récemment, la jeune femme affiche sur ses clichés Instagram une silhouette incroyablement amincie, ce qui a fait réagir de nombreux internautes. Ainsi, l’ancienne candidate a une bonne fois pour toute, pris la parole et expliqué sa récente perte de poids : “Beaucoup m’ont demandé, alors je vais vous répondre avec toute sincérité. Oui, j’ai perdu du poids (environ 30kg entre la naissance de Raphaël et aujourd’hui) mais mon objectif principal n’était pas celui-là“, commence-t-elle dans une longue publication postée sur les réseaux.

“Parfois, je suis tellement épuisée que je n’arrive pas à manger” : la terrible révélation d’Aude (L’amour est dans le pré 2018) sur sa perte de poids https://t.co/WupIy6VLzq — MSN France (@MSNFrance) October 23, 2020

D’après Aude, la perte de poids n’était pas désirée, mais plutôt forcée : “Ce régime n’était pas forcément désiré. “Voyez-vous, quand Raphaël est né (et même avant, à vrai dire !), je me suis retrouvée avec une bouche de plus à nourrir sur le même ‘salaire’. Il a donc fallu que je réfléchisse à économiser quelque part. Mon objectif initial était donc d’économiser sans impacter la vie de mes enfants qui sont et resteront à jamais ma priorité“. Une façon d’expliquer qu’elle s’est privée de nourriture pour ses enfants.

Aude veut se mettre au sport

Après ses première déclarations, Aude va encore plus loin et indique les sacrifices qu’elle a du faire lors de chaque passage à table : “J’ai pris la décision de diminuer la quantité de nourriture que j’ingérais à chaque repas. J’avoue que, parfois, je suis tellement épuisée que je n’arrive même pas à manger, mais ça, je ne le recommande pas. Bref, en diminuant mes repas, j’ai pu resserrer mon budget nourriture et, par extension, perdre du poids“. Mais si elle a décidé de manger moins, elle compte bien bouger plus, et notamment se remettre au sport.

Avant de s’y remettre, elle doit d’abord trouver quelqu’un pour garder ses enfants : “Certains ont dit que je m’étais mise au sport, j’y compte bien mais quand j’aurais trouvé quelqu’un pour garder mes enfants quand je vais en faire. D’ailleurs, ça, c’est mon prochain objectif ! Prendre du temps pour moi sans faire pâtir ni les enfants ni la ferme”.