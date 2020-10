L'amour est dans le pré: Ce passage le plus hallucinant dévoilé de l’histoire de la saison !

Avant la diffusion de l’émission ce lundi 19 octobre, M6 avait teasé ce moment où Claudine était prête à quitter l’aventure et laisser Eric seul dans son coin. Et effectivement, le chevrier de 54 ans a tellement déçu sa prétendante, qu’elle a décidé de partir. Explications.

Claudine n’en peut plus d’Eric

Mais le chevrier aime trop l’écran pour pouvoir s’en passer, il ne daigne même pas baisser un peu le son en présence de sa prétendante. Claudine lui dit donc : “Quand tu fais une démarche comme ça pour trouver quelqu’un, tu fais quand même des petits efforts” pour lui faire comprendre que ce n’est pas possible de continuer comme ça. La jeune femme poursuit son propos en lui demandant de la regarder elle plutôt que son écran : “Je peux remplacer ta télé”. Mais rien y fait, l’agriculteur n’est pas du même avis : “Ça ne fait pas le même effet, quand même. Tu es belle, mais tu n’es pas une télé“.

Une soirée qui se termine dans un long silence et qui entraîne le départ de Claudine. Eric est sonné par la nouvelle et demande pardon : “Je me suis mal débrouillé, c’est tout. C’est une habitude, c’est un rituel répétitif, je ne le fais pas de mauvaise volonté“. Il poursuit son propos ensuite d’un air dégoûté : “P…, j’avais trouvé la femme de ma vie, et ben non, tout ça pour une connerie de télévision“. Tapant sur la table, le chevrier de 54 ans, ne comprend pas ce qui lui arrive :”Y a pas mort d’homme” déclare-t-il ensuite tout en tentant de dédramatiser la situation.

L’amour est dans le pré: Les fans de l’émission sont heureux du départ de Claudine

Evidemment, comme à chaque émission de “l’amour est dans le pré”, les internautes ont pris le temps de réagir. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont contents du départ de la jeune femme : “Claudine, il faut partir car « vaut mieux être seule que mal accompagnée » Eric ne vous mérite pas ! Un macho de l’ancien temps. Sa télé sera toujours sa copine“, “L’avantage de l’émission, c’est que Claudine a peut être passé un séjour dans les flammes de l’enfer avec un mec narcissique, mais au moins je suis persuadée que des mecs super vont la contacter“, “Incapable de se remettre en question c’est fou. Il la rabaisse, la met mal à l’aise, lui parle super mal, lui a tourné le dos pendant le repas pour regarder la télé et c’est lui le plus gêné quand elle décide de s’en aller” pouvait-on notamment lire sur Twitter.

Claudine, il faut partir car « vaut mieux être seule que mal accompagnée » Eric ne vous mérite pas ! Un macho de l’ancien temps. Sa télé sera toujours sa copine 😂😂😂 #Goujat #ADP — Dominique (@Pepitodom17) October 19, 2020

Mais attention, la candidate de “L’amour est dans le pré” ne ferme pas la porte à une seconde chance pour Éric et est prête à revenir s’il a décidé de mieux se comporter : “J’attends de voir. S’il est capable de réfléchir. S’il veut bouger, il le fait”. Affaire à suivre donc.