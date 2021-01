L’amour est dans le pré: Claire et Sébastien bientôt un nouveau bébé en route? Ils répondent

Les fans de L’amour est dans le pré se souviennent bien évidemment de Claire. Depuis son passage dans la dixième saison de l’émission, l’agricultrice est désormais très suivie sur les réseaux sociaux. Elle partage d’ailleurs régulièrement les meilleurs moments de son quotidien avec les internautes. Après avoir connu des moments de bonheur, mais également de grandes difficultés, la jeune femme répond aux questions de ses followers. Ainsi, elle évoque la possibilité d’avoir un nouvel enfant après un terrible drame. LD People vous explique tout.

L’amour est dans le pré: Claire et Sébastien, sont-ils prêts pour un nouveau bébé?

Une disparition toujours présente dans leur esprit

Claire et Sébastien sont désormais l’un des couples emblématiques de L’amour est dans le pré. En effet, les deux tourtereaux paraissent visiblement inséparables. Depuis leur rencontre, les événements se sont véritablement précipités. Ainsi, ils ont eu le bonheur et la chance d’accueillir le petit Mathéo au cœur de leur famille. Mais ils ont également connu un véritable drame. En effet, l’agricultrice et l’élu de son cœur ont dû faire face à une véritable tragédie l’été dernier. Alors qu’elle venait de mettre au monde son deuxième enfant, celui-ci est décédé.

L’ancienne candidate de L’amour est dans le pré avait d’ailleurs annoncé elle-même la terrible nouvelle à sa communauté. Sur Instagram, elle avait partagé un message rempli d’émotions : ” samedi 4 juillet, j’ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s’appelant Mathis. Ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges. Ce qui nous a bouleversés “.

Des projets malgré la tristesse

Malgré ce deuil, Claire et Sébastien ont néanmoins souhaité mettre à bien un autre projet. Ainsi que quelques mois plus tard, le couple se retrouvait devant Monsieur le Maire pour se dire “oui” pour la vie. Aujourd’hui mariés, leur relation n’en n’est que plus forte. Et leurs priorités sont aujourd’hui bien établies. Comme le rappelle Claire, sa famille passe aujourd’hui avant tout. Ils peuvent d’ailleurs aussi compter sur le soutien de leurs fans qui les suivent avec assiduité. Notamment sur les réseaux sociaux ou l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré est très présente. Récemment, Claire et Sébastien ont notamment répondu aux questions des followers. Ainsi, tous les sujets ont été évoqués. Un internaute n’a d’ailleurs pas hésité à leur demander s’ils étaient enfin prêts à accueillir un autre enfant dans leur famille.

Mais de toute évidence, il est beaucoup trop tôt pour l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré et son compagnon. Le souvenir de leur bébé décédé est encore trop frais dans leur mémoire. Il leur faudra donc encore un peu de temps avant de passer à autre chose. De plus, Claire et Sébastien veulent également se concentrer sur l’éducation de leur petit Mathéo. Ainsi, ils ne souhaitent pas pour l’instant un autre enfant. Néanmoins, Claire assure être heureuse. Même si elle reconnaît que la vie a été ” injuste “ avec eux. Il reste donc à leur souhaiter tout le bonheur du monde. Peut-être un jour retrouveront-ils la force d’envisager une nouvelle grossesse ? En attendant, cette dernière story sur Instagram a une fois de plus été suivie par de nombreux internautes. Car Claire et Sébastien font véritablement partis des anciennes stars les plus suivies de L’amour est dans le pré.