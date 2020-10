Claudine "L’amour est dans le pré" en larmes face à Eric, cette séquence choc interpelle !

Il n’aura pas fallu longtemps à Claudine pour craquer face à Eric dans la dernière saison de L’amour est dans le pré. En effet, dans un teaser du prochain épisode on voir l’agriculteur supplier sa prétendante de lui donner une seconde chance. Explications.

Eric se comporte comme un goujat

Si le courant semblait passer entre eux lors du speed dating, les premiers jours à la ferme étaient nettement moins roses. En effet, dès son arrivée, Eric a eu un comportement désagréable avec claudine lorsque celle-ci lui ramène un pot de confiture de rhubarbe : “J’suis pas confiture, c’est gentil quand même, on essaiera, m’enfin ça bouffe les dents ça”. Peu après, il enlève sa chemise en disant : “Tu m’as bien vu ? Regarde-moi bien, j’vais enlever ça parce que je mange comme un goret”.

Enfin, lorsque Claudine déclare à Eric, qu’elle mangeait beaucoup de fruits pour sa santé, il a eu une réponse tout simplement irrespectueuse : “C’est vrai que t’es un peu grosse quand même m’enfin c’est pas grave la réalité est pas mal”. Les internautes n’ont pas pris beaucoup de temps à réagir : “Comment tu peux flasher sur un homme comme Eric ? Il est désagréable et irrespectueux, un vrai beauf“, ” En fait c’est un malotru et un goujat ce type” , “Comment dire, avec Eric le respect est dead !!! ” , ” ‘C’est vrai que t’es un peu grosse quand même’, j’ai bien entendu ? Zbojfhziabdu mais ça va pas Éric ?“.

La fin de l’aventure pour Eric et Claudine ?

Il faut dire que l’attitude d’Eric n’était tout simplement en adéquation avec une rencontre amoureuse. En effet, en étant trop direct, il risque tout simplement de perdre définitivement la seule prétendante qui lui ait écrit. D’ailleurs, les internautes conseillent tous à Claudine de partir et de s’enfuir loin de son prétendant : “Ma Claudine franchement sauve-toi, je le trouve très irrespectueux, limite goujat, tu mérites 1000 fois mieux tu es très gentille, adorable, attentionnée et lui !!!”. Et dans le prochain épisode, il risque d’y avoir des surprises.

Eric dans l’amour est dans le pré je peux plus le voir il est insupportable Claudine mérite mieux 😭 — 🌿woman inherits the earth🦖 (@MrgtDfx) October 5, 2020

Ainsi dans le teaser du prochain épisode de l’émission montre la prétendante en larmes devant l’agriculteur qui lui demande une dernière chance : “J’ai pas tout perdu. Je me suis mal débrouillé, c’est tout” a-t-il demandé. Reste à savoir maintenant ce que Claudine décidera et si elle est prête à lui donner une autre chance. Réponse lors de la prochaine diffusion de “L’Amour est dans le pré“, le 19 octobre prochain. Affaire à suivre.