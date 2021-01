L’amour est dans le pré: Combien de bébés sont nés grâce à l’émission? Nous avons la réponse…

Il y a tout juste un petit mois, se terminait la saison quinze de “L’amour est dans le pré”. A cette occasion, la rédaction de LD People vous propose de découvrir combien de bébés sont nés depuis la création du programme. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y en a quelques uns.

Neuf bébés pour la première saison de L’amour est dans le pré

C’est en 2006 que l’Amour est dans le pré débarquait sur M6. Depuis, beaucoup de couples se sont formés et d’après les comptes de Télé Star, entre 53 et 56 enfants sont nés grâce à l’émission. Un vrai succès, c’est le moins qu’on puisse dire. Lors de la première saison, on en compte notamment neuf : Dominque est devenu papa de Théo et de Léonie. De son côté, Arnaud, producteur de tabac, est père de deux petits garçons. François-Xavier, lui, est père d’une petite fille de 10 ans et d’un garçon de 7 ans. Céline, est mère de deux petites filles de 6 et 4 ans. Enfin, Patrice est papa d’un petit garçon de 8 ans.

Pure people: L'amour est dans le pré – Dominique, papa de deux enfants : Sa nouvelle vie

La seconde saison de L’amour est dans le pré a également fait ses preuves. En effet, six autres bébés ont notamment vu le jour. C’est le cas pour Sandrine et Patrice sont tous les deux parents d’un petit garçon, de 6 ans pour l’une et de 4 ans pour l’autre. Dominique de son côté, qui est en couple avec Véronique, est devenu père de Quentin, en 2010. Enfin, Thierry, Frédéric ainsi qu’Hubert, sont devenus pères aussi, mais nous n’avons pas plus de précisions. Cinq naissances pour la saison 3 avec Julien, père d’un petit garçon, Loïc et Stéphanie, parents de deux enfants et Jean, père d’un enfant.

La saison 8, deuxième saison en terme de bébés

Passons à la saison 4 de L’amour est dans le pré, qui nous a notamment amené cinq naissances. Fabien et Alexia ont eu des jumelles, Denis et Karine ont donné naissance à Théo en 2011. Jean-Paul a un garçon de 10 ans et Norbert et Guylaine ont eu un garçon, Mathis né en 2010. Lors de la saison 5, quatre petites naissances ont eu lieu : Yoann avec deux filles et Vincent et Guy, qui ont eu un enfant chacun. Quatre bébés pour la saison 6 : Mathieu et Laetitia ont eu une petite fille, idem pour Sylvain et Anne-Sophie. De leur côté, Benoît et Christa ont donné naissance à Meï Ling en mars 2013. Enfin, Jean-Claude et Maud sont devenus les parents de Charlotte, en octobre 2014.

Aude (L'amour est dans le pré) dévoile le visage de ses enfants : tendre photo

Seulement trois petits bébés en saison 7 de L’amour est dans le pré. Patrice a eu un petit garçon. Bruno et Rachel ont accueilli Robin, Pierre et Frédérique, un Gabriel en 2013. La saison huit marque un boom avec six bébés. Damien et Élodie ont vu Emma naître en décembre 2017. C’est Florina qui a fait le bonheur de Fifi et Nathalie. De son côté, Didier et Stéphanie ont accueilli Esteban. Enfin, Nicolas a eu deux garçons et Audrey, une petite fille. Cinq bébés sont nés, issus de la saison 9. Bertrand a eu des jumeaux, François et Marie-Line ont donné naissance à Marceau, Marc et Émilie ont accueilli Noé. Christophe a également eu un enfant. Claire, de la saison 10, est devenue maman de Mathéo, Enfin, Éric, de la saison 11, est devenu le papa de Victoire. Nathalie (saison 12) est, elle aussi devenue maman. Quant à Aude (saison 13), elle a donné naissance à Raphaël en 2019.