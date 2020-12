L’amour est dans le pré: coup de projecteur sur ces 2 agriculteurs en couple!

Ne ratez pas le gros buzz de cette saison ! La chaîne M6 vient de diffuser un teaser du bilan de cette année 2020. Dans cet extrait vidéo paru le 30 novembre 2020 sur M6, les téléspectateurs ont découvert que deux candidats formaient déjà un heureux couple !

Cette dernière saison de L’Amour est dans le pré touche à sa fin. Mais ce n’est pas une raison pour que les fans de l’émission restent sur leur faim ! M6 a su attirer leur attention avec un extrait qui a fait le buzz. En effet, on voit que les efforts de Karine le Marchand ont porté leurs fruits. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons été agréablement surpris ! En effet, nous suivons cette émission de très près. Et nous sommes heureux de vous donner aujourd’hui les noms de ces candidats à l’amour.

View this post on Instagram A post shared by L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Lundi 30 novembre, l’ultime épisode nous donnait déjà quelques pistes. En effet, on pouvait voir Jérôme et Lucile batifoler de plus en plus. Quant à David et Stéphanie, si on ne pouvait pas en dire autant, au moins, il y avait moins de tension entre les deux. Pour Jean-Claude, ce fut carrément le pompon ! Il a fini complètement nu pour une séance jacuzzi avec sa prétendante.

L’amour est dans le pré : Des “rebondissements complètement fous” !

Ensuite, M6 n’a pas lésine sur le teaser. Karine Le Marchand a envoyé du lourd en voix off. Les journalistes de LDpeople trépignaient d’impatience. Et il y avait de quoi ! Car la présentatrice a évoqué des “rebondissements complètement fous“. Et elle ne se trompait pas ! Elle a ensuite envoyé les images de Cathy et Lionel, main dans la main. La viticultrice hyperactive de 41 ans et l’éleveur de vaches laitières de 42 ans se sont souri d’une façon qui ne laissait pas de place au doute. Dans la rédaction de LDpeople, on était tous d’accord là-dessus !

“As-tu été honnête quand tu as écrit la lettre ?”

Nous sommes en tous cas contents pour Cathy qui a essuyé une mésaventure avec son unique prétendant François, un caviste de 41 ans. Rappelons que la viticultrice voulait un homme avec du tempérament et aussi actif qu’elle. Mais elle s’est montrée déçue lors de sa visite. Elle a même supposé qu’il avait peut-être menti dans son courrier.

View this post on Instagram A post shared by L’Amour est dans le pré (@adpm6)

“Au niveau de la façon de vivre, je pense que nous sommes très différents. Ça ne pourra pas coller entre nous. Je trouve ça très dommage. La plus grande des questions c’est : as-tu été honnête quand tu as écrit la lettre ? Il y a des choses écrites et qui ne sont pas vraies“, lui avait demandé la pimpante dame lors d’une balade à la plage.

Pour Lionel, il avait rencontré Christine l’esthéticienne puis Muriel l’assistante commerciale. Mais rien n’avait vraiment abouti. Alors finalement, il semble qu’ils aient trouvé leur compte ensemble. Tant mieux pour eux !