L’amour est dans le pré: coup de théâtre pour Laura, Karine Le Marchand est choquée et n’en revient pas

Peu à peu, la saison 15 de L’amour est dans le pré se termine. Aussi, il est aujourd’hui temps de s’attarder sur certaines histoires vécues par les candidats. D’ailleurs, ce lundi 7 septembre 2020, Karine Le Marchand revient sur quelques faits marquants connus dans l’émission. Parmi les couples phares de cette année, Benoît et Laura auront joué un rôle important. Mais le jeune homme fait une déclaration fracassante ! Apparemment, personne ne pouvait s’attendre à une telle nouvelle. LD people met fin au suspense pour vous.



L’amour est dans le pré : Laura et Benoît, retour sur leur idylle



L’histoire des sentiments naissants



Comme chaque année, les candidats de L’amour est dans le pré cherche l’âme sœur. Et pour Laura, les espoirs sont grands. C’est pourquoi Karine Le Marchand et ses équipes lui présentent deux jeunes hommes. Et les deux prétendants paraissent avoir de nombreuses qualités. Dès lors, Jean-Eudes et Benoît font tout leur possible pour ravir la jeune femme. Pour preuve, Benoît réserve une surprise à Laura. Dans une précédente émission, il veut faire revivre à l’agricultrice quelques-uns des meilleurs moments de sa jeunesse. Ainsi, il invite un jour à vivre une expérience dont elle se souviendra longtemps.

D’ailleurs, la jeune femme se rappelle parfaitement comment se sont déroulés les événements.” On m’a dit, tu prends tes affaires (…). J’ai une surprise pour toi “. Bien que très interrogative, Laura s’exécute. Pourtant, elle ne peut pas de se douter de la suite. ” J’étais complètement larguée et je me demandais ce qui allait bien se passer “. Néanmoins, l’agricultrice reconnaît être très curieuse. Mieux, elle tente de percer le mystère. Mais Benoît ne lâche rien.



Du bonheur à la déception !



Cette surprise, Benoît l’avait préparé longuement. Ainsi, il invite Laura à renouer avec l’une de ses passions. Pour ce faire, le jeune homme l’invite à monter à cheval. En plus, cette séquence d’équitation se réalise à l’endroit même où elle pratiquait cette activité à son adolescence. Évidemment, la jeune femme est très émue par cette attention. Tout laisse donc présager qu’une belle histoire d’amour est en train de naître. D’ailleurs, Laura a beaucoup de mal à cacher ses sentiments naissants. Et elle n’hésite pas à se projeter dans l’avenir. ” J’ai peut-être droit au bonheur finalement “. Cependant, LD People vous révèle comment tout va basculer.



Comme souvent dans la vie, il vaut mieux ne pas trop se précipiter. Pourtant, dans les bandes-annonces des bilans, Laura et Benoit continuent d’afficher leur bonheur. Ainsi, la jeune femme est présente le lundi 7 septembre pour revenir sur cette relation. Mais la situation va rapidement se renverser. Car Benoît fait une révélation fracassante. Il livre son sentiment sur sa relation avec Laura. ” Elle voudrait se marier. Moi, je lui ai dit qu’aujourd’hui, je n’avais pas encore trouvé la bonne personne “. De toute évidence, les sentiments de Laura ne sont pas partagés ! Dès lors, la déception de la jeune femme doit être immense après un tel élan de sincérité. Mais apparemment, l’agricultrice ne pouvait imaginer un tel scénario. D’ailleurs, il s’agit véritablement d’un virage à 180 degrés que personne ne pouvait prévoir. Même Karine Le Marchand ne peut cacher sa stupéfaction !