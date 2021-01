L’amour est dans le pré: Coup de théâtre pour Yoann et Emmanuelle, ils ont une mauvaise nouvelle

Yoann et Emmanuelle sont l’un des couples les plus solides que L’amour est dans le pré a eu l’occasion de participer à former. Ils participaient à la saison 5 de l’émission, soit la première édition présentée par Karine Le Marchand. Depuis, l’animatrice ne quitte plus le programme. Yoann et Emmanuelle sont normalement toujours plein de projets et amoureux comme au premier jour. Que se passe-t-il pour que ce couple si attachant souhaite annoncer une mauvaise nouvelle ? LDPeople vous explique tout.

L’amour est dans le pré 5 présentait un couple qui reste encore aujourd’hui cher au cœur du public

Yoann et Emmanuelle se rencontrent en 2010. Yoann, agriculteur, rejoignait le casting de L’amour est dans le pré, présentant son profil à la France entière, ne se doutant pas qu’il rencontrerait la femme de sa vie. Emmanuelle craquait complètement en découvrant son profil et elle décide de lui écrire et de tenter sa chance. Une bien belle aventure pour tous les deux car 10 ans après leur passage dans L’amour est dans le pré, ils sont mariés et ont eu deux enfants. Leur couple dure et ils font en sorte que cela se poursuive. Pas question de se reposer sur ses lauriers, la flamme s’entretient pour qu’elle continue de brûler. Mais alors, quelle est la mauvaise nouvelle que Yoann et Emmanuelle souhaitent annoncer ? LDPeople, comme de nombreux fans de L’amour est dans le pré, imaginaient le pire quant au couple.

L’un des nombreux projets qu’ils entreprennent et qui solidifie leur couple, c’est l’acquisition d’un food truck. Forts de la notoriété acquise grâce à L’amour est dans le pré, ils se lancent donc dans la restauration avec Le Prés de Mély, leur food truck. Nous étions alors en 2019 et cela marchait tellement bien que Yoann et Emmanuelle voyaient les choses encore plus en grands. Au mois de novembre dernier, le couple décide alors d’investir pour s’installer dans un restaurant à Santranges. Mais dans quelle épopée se sont-ils lancés !

Une aventure échouée, un souvenir de plus partagé

Avec le contexte actuel pandémique, la crise sanitaire et les mesures gouvernementales qui ne facilitent pas la vie des restaurateurs c’est un désastre pour les tourtereaux. En effet, la mauvaise nouvelle qu’ils doivent annoncer c’est donc qu’ils mettent la clé sous la porte. Leur restaurant n’aura pas tenu le choc. En revanche, avec leur optimisme sans failles, ils invitent leurs abonnés, sur Instagram, à ne pas trop les plaindre. Yoann et Emmanuelle avouent avoir plus d’un tour dans leurs sacs et qu’il ne faut pas perdre de temps à être trop déçu pour eux. Cette belle énergie qu’ils avaient déjà dans L’amour est dans le pré 5, ils l’ont donc toujours.

Les fans du couple peuvent se réjouir de les savoir toujours ensemble. Installés dans une relation solide qui est faite pour durer encore des années. Quelques soient leurs projets ou les obstacles, ils sauront s’en servir comme d’une force. De quoi les rapprocher davantage et continuer d’écrire leur histoire, en accord avec leurs volontés et leurs envies.