L’amour est dans le pré: À la découverte de Nathalie, une agricultrice différente des autres

L’amour est dans le pré : Nathalie recherche un gentil bricoleur

D’après les dernières informations de Télé Loisirs, en amour, Nathalie de l’amour est dans le pré est aussi déterminée qu’au travail. En effet, la jeune femme peut avoir un caractère assez franc et direct, ce qui est un avantage dans la recherche…ou pas. Ainsi, la quadragénaire recherche : “un homme gentil, positifs, généreux, actif et si possible bricoleur“. Evidemment, elle souhaite également que l’homme l’aime comme elle est. Comblée par son travail, mais aussi par ses enfants, elle n’attend plus que “la petite cerise sur le gâteau” qui lui donnera un peu de compagnie au quotidien.