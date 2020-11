L’amour est dans le pré: 2 agriculteurs piègent la production et se font exclure illico !

L’Amour est dans le pré promet aux agricultrices et agriculteurs de les aides à trouver leur âmes sœurs. Oui mais voilà, dans la version belge de l’émission, deux candidats ont triché. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre avant le tournage. Cela n’a pas plus du tout à la production qui les a exclus sur-le-champ. Retour sur ce scandale.

En France, la saison 15 de L’Amour est dans le pré continue de rassembler des millions de téléspectateurs à chaque épisode. En Belgique, le programme diffusé sur RTL-TVI vit sa 12eme saison. Le succès est également au rendez-vous. Mais Sandrine Dans, la collègue belge de Karine Le Marchand se confronte aujourd’hui à deux tricheurs l’amour est dans le pré.

La production du pays de la frite a du prendre une mesure radicale : elle a exclu les deux candidats fautifs. En effet, les règles du jeu sont claires : les prétendants ne doivent pas se connaitre avant l’étape du speed-dating. Et encore moins être amoureux l’un de l’autre l’amour est dans le pré !

Ils entrent en contact secrètement après la diffusion des portraits !

Laurence et François sont les deux agriculteurs mis en cause dans cette affaire. Avant l’émission, ils n’avaient jamais entendu parler l’un de l’autre. Mais dès que la chaîne RTL-TVI a diffusé les portraits des candidats, ils ont flashés mutuellement l’un sur l’autre. Ils sont secrètement entrés en contact. Le jour où ils ont ouvert devant les caméras les lettres de leurs prétendants et prétendantes, ils formaient donc déjà un couple ! Ils ont donc menti lorsqu’ils ont accueilli chez eux les différents aspirants à l’amour.

Puis sans gêne, ils ont fait comme s’ils avaient un coup de foudre l’un pour l’autre lorsque la production les a fait se rencontrer devant les caméras.

La présentatrice belge a la cœur brisé par cette trahison

Pour l’homologue de Karine Le Marchand, cette histoire est un vrai gâchis. “Je trouve juste ça dommage que j’ai été piégée de cette manière-là. J’ai cru sincèrement quand tu m’as dit que tu avais un coup de cœur que François n’était pas au courant, a reproché au couple la présentatrice Sandrine Dans. J’ai cru vraiment que c’était une première déclaration surprise. C’est une émission qui existe depuis 12 ans parce que les gens sont sincères vis-à-vis des autres et parce qu’on joue cartes sur table aussi. l’amour est dans le pré”

Pour leur défense, Laurence et François ont tenté de clamer leur innocence auprès du magazine Ciné Télé Revue. “On est juste tombés amoureux“, expliquaient-ils. L’agriculteur a tenté de tempérer la situation : “L’amour est dans le pré est quand même le seul moment de l’année où on parle en bien des fermiers, alors pourquoi s’en priver ? l’amour est dans le pré”

Mais pour la production, les deux candidats ont bel et bien triché : « A partir du moment où nous avons compris la situation sentimentale avancée qui unissait Laurence et François, nous estimions que nous ne devions plus nous immiscer dans leur histoire », résume Wiet Bruurs, directeur des productions externes chez RTL-TVI.

« Le principe de « L’amour est dans le pré » reste de suivre des fermiers qui rencontrent avec sincérité des prétendantes chez eux, qui découvrent leur personnalité et qui essayent de comprendre avec laquelle une vie de couple est possible. Dans le cas de Laurence et de François, ce principe était altéré car leur histoire était déjà écrite à l’avance. »

Les deux candidats ne participeront donc pas à la finale de l’émission. Mais au moins, ils auront trouvé le grand amour. Malgré leur triche honteuse, ce sont peut-être les grands gagnants de cette 12ème saison belge de l’amour est dans le pré.