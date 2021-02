L’amour est dans le pré: Enora Malagré figure-t-elle au casting de l’émission?

D’après certains internautes, Enora Malagré figurerait au casting de « L’amour est dans le pré. » Vraie info ou intox ? On vous dit tout !

Enora Malagré a officié pendant 7 ans aux côtés de Cyril Hanouna comme chroniqueuse. Puis elle en a eu assez. Elle a donc ensuite quitté en 2017 Touche pas à mon poste pour s’ouvrir à d’autres horizons professionnels.

“Tu ne trouves pas que j’ai pris un peu cher ?”

Récemment invitée par Jarry dans son émission “Le Jarry Show” diffusée sur Youtube, l’animatrice de radio a ainsi révélé les complexes qui la gênaient énormément. Le 20 juillet dernier, Enora Malagré vient en effet de fêter ses quarante ans. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle semble traverser ce qu’on appelle la crise de la quarantaine.

« Je trouve que j’ai une gueule. Tu ne trouves pas que j’ai pris un peu cher ?”, a-t-elle en effet demandé à Jarry, préoccupée par son physique. Et de poursuivre : “J’ai pris dix kilos. J’ai 40 ans, je me suis fait ma petite crise de la quarantaine. Je ne l’ai pas bien vécu. J’ai fait la chialite du jour de mon anniversaire », a-t-elle ensuite lâché.



Mais elle ne le regrette pas. Car elle sait d’où ça vient. Si elle trouve qu’elle vieillit, elle pense donc qu’elle le doit à son côté “bonne vivante”. « Je bois, je picole à mort, je bouffe énormément. J’adore ça. Je suis bretonne. Je fume des clopes. », a-t-elle en effet énuméré sans concession. J’ai connu une société un peu plus libertaire que celle où on est maintenant. Je m’accroche à mon côté gargantuesque, rabelaisien à mort », a-t-elle ensuite poursuivi.

“ Le masculin est mon ennemi à la base.”

L’ancienne chroniqueuse Enora Malagré de C8 a par ailleurs abordé un sujet beaucoup moins drôle. En effet, cette dernière souffre d’endométriose, l’une des premières causes d’infertilité féminine. « Je ne peux pas avoir d’enfants. J’ai cette maladie. J’ai beaucoup essayé. », a-t-elle ainsi regretté. Tous les jours, j’essaye. Je suis très bien entraîné, j’ai fait 7 fausses couches. L’aventure de l’adoption me tend les bras donc on va y aller à fond. Je rêve d’un bébé. C’est ma priorité à mort. Et d’un mariage. J’ai eu une demie demande. Je suis en couple depuis deux ans. J’attends », a-t-elle donc insisté, déterminée. Au sein de LDpeople, on lui souhaite de réaliser ses rêves.

Et c’est avec son compagnon, plus jeune qu’elle, qu’elle a indiqué vouloir fonder une famille. « J’ai un rapport avec les mecs qui est hyper malsain, violent, destructeur. Le masculin est mon ennemi à la base. Il est arrivé en fin de psychanalyse. C’est quelqu’un que j’admire, qui est brillant. Quand on s’est rencontré, il n’avait pas la télé. Il ne connaissait pas la Enora Malagré de Touche pas à mon poste ! ».

Enora Malagré dans la nouvelle saison de « L’amour est dans le pré » ?

Dimanche 31 janvier, Karine Le Marchand a partagé sur son compte Instagram un photo d’elle et d’une candidate de la nouvelle saison de « L’amour est dans le pré ». Ce cliché a aussitôt fait bondir les internautes. En effet, la candidate ressemble comme deux gouttes d’eau à Enora Malagré.

« Y’a Énora Malagré ? » , » On dirait trop Enora Malagré, bien évidemment en plus âgée « , « Elle a bien vieilli Enora Malagré » , « J’ai pensé exactement la même chose !! , « Je me sens moins seule aussi, oui c’est vrai même bouche même yeux » , » Exactement ce que j’ai tout de suite pensé ! ^^ » « Je suis descendue dans les commentaires voir si d’autres avaient pensé pareil. « , peut-on ainsi lire parmi les commentaires. Il est vrai qu’il y a comme un air de famille.