L’amour est dans le pré : énorme malaise entre Cathy et ses prétendants, la toile est choquée

La célèbre émission de L’amour est dans le pré est de retour depuis peu sur les écrans. Ce lundi 28 septembre, c’étaient de nouveaux tête-à-tête que Karine Le Marchand présentait. Cathy a donc fait la connaissance de ses trois prétendants. Mais cette séquence n’a vraiment pas eu le résultat attendu ! Les téléspectateurs ont pu assister à un grand moment de gêne avec deux des candidats.

Le principe de L’amour est dans le pré est simple. Il s’agit de rendez-vous entre des agriculteurs célibataires et des prétendants. Le but de la belle Karine Le Marchand, c’est que l’amour triomphe. Et depuis des années, un grand nombre de couples se sont formés, grâce à l’émission. Des enfants sont nés de ces unions.

Cathy recevait donc trois hommes afin de faire leur connaissance. Et si l’un d’entre lui plaisait, il ferait le voyage jusqu’à son exploitation. Les deux candidats passeraient donc quelques jours ensemble pour apprendre à se connaître. Mais avant cette étape, il y a celle de la rencontre. C’est un moment important de l’émission. Seulement cette fois-ci, les événements se sont passés de manière très particulière. Trouver l’élu de son cœur, ce n’est pas toujours une chose facile. Tout dépend d’une alchimie qui généralement se joue dès les premières heures de la rencontre. Ce sont des moments lors desquels peuvent se passer un véritable coup de foudre. Ou du moins, une braise peut s’allumer.

Mais dans le cas de Cathy et de ses prétendants, l’incendie n’a pas eu lieu. Malgré leurs efforts, les hommes présents sur le plateau n’ont apparemment pas su trouver les bons mots pour faire fondre l’agricultrice. Et l’ambiance face caméra était quelque peu morose. Il y a eu des gros blancs dans la conversation qui ont fait réagir les internautes en nombre. De véritables moments de malaise dont ont été témoins les téléspectateurs durant de longues minutes.

Les fans de l’émission attendaient avec impatience de découvrir les prétendants de Cathy. Cela faisait déjà plusieurs mois, que tous espéraient cet instant. Car la présentation de la candidate remontait déjà à mars dernier. Mais suite à la crise de la covid-19 et à l’arrêt des tournages, ce n’est qu’aujourd’hui qu’on découvre la suite de l’aventure. La jeune femme avait pourtant marqué les esprits dès sa première apparition. La viticultrice de 41 ans avait en effet raconté une terrible tragédie. La maman d’une jeune femme de 19 ans avait ému les téléspectateurs en revenant sur le suicide de son père en août 2016. Selon elle, il ne se serait jamais pardonné une erreur qui avait eu de graves conséquences pour toute la famille.

Alors que son père travaillait dans les vignes, des produits toxiques ont été versés sur son raisin. Il avait alors perdu une grosse partie de sa production. Après le décès de son père, Cathy, accompagnée de sa sœur, avait dû reprendre les rênes de l’exploitation. ” Je me suis fait suivre après. Pendant un an, après avoir découvert mon père mort, j’étais vraiment très mal. Je suis quelqu’un qui a tout le temps besoin d’avoir des projets, mais pendant cette année, je me sentais comme un nuage à regarder le monde d’en haut. J’ai donc décidé de me prendre en main ” avait confié l’agriculture à Karine Le Marchand. Aujourd’hui, Cathy se sent mieux dans sa peau. Et elle espère grâce à L’amour est dans le pré pouvoir trouver un compagnon de vie : “ Je n’aime pas la solitude. C’est pour ça que je suis toujours en action “ avait-elle déclaré au mois de mars dernier.

La viticultrice avait donc mis beaucoup d’espoir dans ces derniers tête-à-tête. La rencontre avec les prétendants était l’occasion pour elle de peut-être rencontrer l’âme sœur. Elle avait d’ailleurs fait une sélection très sévère. Lorsqu’elle avait reçu les lettres des futurs candidats, Cathy avait fait un tri très strict. Et seulement trois hommes avaient été choisis pour la retrouver à Paris.

Sur ces trois rencontres, deux ont connu un véritable malaise. Deux des séducteurs n’ont en effet jamais réussi lors de leur entretien à éveiller le moindre intérêt chez l’agricultrice. Et malgré les efforts des prétendants, les téléspectateurs se sont vite rendus compte que rien ne se passait réellement. De lourds moments de silence, très gênant, s’instauraient entre la viticultrice et les prétendants.

Les commentaires des fans de L’amour est dans le pré n’ont pas manqué de fuser sur les réseaux sociaux. Et sur le compte Twitter de l’émission, c’était un festival de réactions face à ces véritables flop. ” #ADP 2020 gênance “, ” Oulala que c’est gênant ! “, ” Vous entendez les rafales de vent “, ” Malaise TV chez Cathy ” ou encore ” La gênance des blancs, au secours “. Tout ne s’est donc vraiment pas passé comme prévu pour la jeune femme originaire de la nouvelle Aquitaine.

Mais depuis qu’elle est apparue sur les écrans le 14 septembre dernier, Cathy a été également la cible de quelques attaques. Des téléspectateurs lui reprochent d’être froide et fermée. Elle a été victime de violentes remarques, après avoir critiqué un candidat sur son physique. Cathy avait souligné la maigreur de l’un de ses prétendants : ” Il est un peu trop maigre, mais t’inquiète, je vais le faire manger, il va grossir un petit peu “. Il n’en fallait pas plus, pour que des membres de Twitter l’accusent d’avoir eu des propos discriminatoires. “ Ah oui, Cathy est maigrophobe “, “ Cathy tu te prends pour qui ? Vous imaginez si un homme prononçait ce genre de phrase à propos d’une femme ” pouvait-on lire en réaction à ses propos.

Mais ce qui a également marqué certains téléspectateurs de ” L’amour est dans le pré, est que Cathy se montrait glacial durant les speed dating. Elle a été comparée à un véritable iceberg. ” Même quand elle est soi-disant charmée Cathy, il fait aussi froid qu’en Sibérie “, ” Avec Cathy, j’ai l’impression que ça ne doit pas rigoler tous les jours ” pouvait-on lire parmi les commentaires des fans de l’émission.

Il est difficile de dire si c’est véritablement un trait de caractère de la jeune femme ou s’il s’agissait simplement d’un moyen de protection. Il faut bien avouer que l’agriculture n’a pas toujours eu beaucoup de chance dans sa vie sentimentale. Et cette attitude un peu rude, est peut-être pour elle juste une manière de mettre un peu de distance avant de découvrir si elle peut ouvrir son cœur.