L’amour est dans le pré: Florian et Lola vivent ensemble? Une agricultrice révèle tout avec une photo sur la toile

Florian et Lola font partie des couples emblématiques de la dernière saison de L’amour est dans le pré. Pourtant, un grand mystère subsistait. En effet, les téléspectateurs auraient aimé savoir comment s’est poursuivie leur relation. Visiblement, une autre candidate a révélé malgré elle, quelques indiscrétions à leur sujet. Alors, les deux tourtereaux ont-ils franchi un nouveau pas dans leur histoire amoureuse ? LD People vous en dit plus.

Florian et Lola (L’amour est dans le pré) : prêts pour la vie commune ?

Les indiscrétions de Cathy

Il y a quelques semaines, les téléspectateurs découvraient la fin de la saison 15 de L’amour est dans le pré. Karine Le Marchand est, en effet, revenue sur les couples marquants de cette année. Aussi, elle a donné des nouvelles de ceux qui se sont rencontrés grâce à la célèbre émission de M6. Parmi les duos désormais célèbres, il y a bien évidemment Lucile et Jérôme ainsi qu’Alexandre et Mathieu. Mais deux autres candidats ont également marqué l’émission de leur empreinte.

En effet, Florian a finalement rencontré l’amour. Lola, infirmière de profession, n’a pas laissé l’exploitant agricole insensible. Car la jeune femme correspondait en tout aux attentes du participant à L’amour est dans le pré. Dès lors, le public a pu assister au début de leur relation. Cependant, les téléspectateurs restaient un peu sur leur faim. Ils auraient en effet aimé connaître la suite de cette histoire. Aujourd’hui, c’est chose faite. En effet, Cathy, la viticultrice de la saison dernière, a livré quelques éléments de réponse. LD People vous les dévoile.

Un cliché très explicite

Sur son compte Instagram, Cathy explique avoir rendu visite à Florian et Lola les candidats de la saison 15 de L‘amour est dans le pré. D’ailleurs, elle publie une photo en souvenir de cette rencontre. Et de toute évidence, les tourtereaux ont franchi un cap. En effet, Florian et Lola partagent désormais le même toit. Déjà lors des bilans, leur complicité ne faisait aucun doute. Et cette vie commune paraît donc être la suite logique de leur aventure. D’ailleurs, Florian ne cachait pas ses ambitions à l’époque. Et de son côté, Lola n’était pas contre l’idée d’habiter ensemble. Elle avait d’ailleurs déjà évoqué le sujet en décembre dernier. ” Je me voyais tout quitter si ça se passait bien. Au contact de Florian, j’ai pris un peu plus confiance en moi. Il a été rapidement démonstratif “.

La prétendante de L‘amour est dans le pré annonçait d’ailleurs avoir l’intention de vendre son appartement et de chercher une maison près de l’exploitation du nouvel élu de son cœur. Les événements se sont visiblement accélérés. Les rêves des deux tourtereaux sont enfin devenus réalité. Florian et Lola continuent donc de filer le parfait amour. Pour cet éleveur de vache, le bonheur est complet. Car grâce à L’amour est dans le pré, il espérait bien rencontrer quelqu’un pour partager sa vie, et surtout la chérir. Une fois de plus, la célèbre émission présentée par Karine Le Marchand aura donc atteint son objectif : initier des rencontres qui durent dans le temps. Encore une mission remplie par l’équipe de L’amour est dans le pré.