L’Amour est dans le pré: Fred et Pierre annoncent une excellente nouvelles!

Ce mardi 26 janvier, Fred, qui a participé à l’émission “L’amour est dans le pré“, a partagé une vidéo sur Instagram afin d’annoncer une bonne nouvelle à ses abonnés. En effet, son père vient habiter près de chez elle. La rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Fred annonce une très belle nouvelle par rapport à son papa

Si vous suivez depuis quelques années l’émission “L’amour est dans le pré“, vous savez sûrement qui est Fred. La jeune femme avait rencontré l’amour dans la septième saison. Aujourd’hui, avec Pierre, la jeune femme partage énormément de choses de leur quotidien sur les réseaux sociaux. Et si l’année 2020 n’a pas été simple à cause de la crise du Coronavirus et du cancer de son papa, il semblerait que le début 2021 soit plutôt bien. En effet, il y a quelques heures, elle a annoncé une très bonne nouvelle à ses abonnés.

L’amour est dans le pré : Pierre et Fred partagent une bonne nouvelle sur Instagram https://t.co/1pYX8PxZiu — TéléStar (@Telestarmag) January 27, 2021

Dans une récente vidéo sur son compte Instagram, Fred a expliqué que son Papa allait mieux et qu’il avait déménagé près de chez elle : “Ce week-end, on a fait le déménagement de mon papa qui vient habiter vraiment à côté de chez nous ! On est très très contents parce qu’il a eu des problèmes de santé cette année et avec le confinement, ça nous a été assez compliqué de gérer ça à distance. On est très contents !” commence par dire la jeune femme. La vidéo a été accompagnée d’une légende, dans laquelle Fred explique qu’elle était plus que contente : Retour sur un long week-end de 5 jours poussiéreux mais qui débouche sur un grand bonheur car mon papa est officiellement gersois”.

L’amour est dans le pré : Fred tient à remercier les déménageurs

Si de nombreuses personnes ont pris le temps de réagir sous le post de Fred, cette dernière a également souhaité remercier ceux qui ont pu l’aider avec le déménagement. En effet, alors que la crise du Coronavirus fait beaucoup de dégâts chez certains corps de métier, l’ancienne candidate de “L’amour est dans le pré” a tenu à saluer le travail de ses déménageurs: “Un grand merci à cette petite entreprise de déménagement, qui a tout juste un an et demi d’existence, et qui n’a pas uniquement vidé une maison pour en remplir une autre, mais qui a pris un grand soin de nos souvenirs personnels” commence-t-elle par dire.

PHOTO L’amour est dans le pré : Pierre et Fred retrouvent deux anciens de l’aventure https://t.co/RLuKZ0UDqi pic.twitter.com/g8xkxWahF2 — Voici (@voici) December 19, 2019

Fred poursuit ensuite son propos en indiquant que les déménageurs ont su faire preuve de professionnalisme et ont su transporter la vie de son papa correctement : “Ils ont transporté à bon port une grande partie de la vie de mon papa et de nos souvenirs de famille avec mes grands parents disparus ! Merci a Fazil et son salarié Julien pour leur gentillesse et leur sourire en toutes circonstances“. En tout cas la rédaction de LD People adore ce genre d’histoire et vous aussi ?