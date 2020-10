L’amour est dans le pré : gros moment de malaise entre Cathy et ses prétendants, les internautes sont gênés

L’Amour est dans le pré était de retour sur M6 le Lundi 28 septembre, pour la suite de l’épisode des tête à tête. Cathy a alors rencontré ses prétendants, mais tous furent très mal à l’aise au final.

Changement de décors pour les fans de L’Amour est dans le pré ce lundi.

Karine Le Marchand mettait en avant de nouveaux agriculteurs (mais pas un qui regarde les fessiers de ses dames pour une fois), qui ont dû trouver le temps long depuis la diffusion de leurs portraits… avant le confinement, pour la suite des “tête à tête ».

Et bien après, Cathy a enfin pu faire la rencontre de ses prétendants. Celle qui est viticultrice, et qui avait bouleversé les téléspectateurs en racontant l’atroce suicide de son père sur son exploitation, avait fait un bon tri parmi les lettres des prétendants reçues.

Seulement 3 hommes se sont alors présentés face à elle sur la terrasse de café à Paris. Mais il existe peu de chances que les 3 prétendants fassent le voyage jusqu’à chez Cathy…

En effet, le tête à tête avec deux d’entre-eux s’est assez mal déroulé. Si bien que la production a eu l’idée cocasse de les diffuser en même temps, en chassé-croisé.

Dans les deux épisodes, les malaise se fait sentir et Cathy est plutôt moqueuse, les prétendants sont incapables de trouver les bons mots pour être, de bons séducteurs, et surtout de gros moments de blanc s’imposent.

Un grand moment de solitude pour la viticultrice… et pour les téléspectateurs, qui ont été nombreux à faire part de leur malaise sur les réseaux sociaux, agrémenté de gifs.

Cathy tentera-t-elle tout de même l’aventure avec son troisième prétendant ou passera-t-elle rapidement à autre chose ? Suite au prochain numéro.

Un des prétendants a beaucoup fait rire les internautes ainsi que Karine Lemarchand : En effet, la viticultrice de 41 ans, s’est entretenue en tête à tête avec Jean-Gaston.

Ce dernier a d’ailleurs des goûts culinaires plutôt prononcés et différents de la viticultrice. Il n’a pas hésité à les partager pendant leur rencontre durant laquelle on pouvait compter les fameux temps morts …

Sur Twitter, les internautes n’ont pas hésité à partager leur surprise, avec beaucoup humour.

Jean-Gaston “T’as un pb avec la cuisine à l’échalote et aux oignons ?”

Traduction: ” ça te dérange si je lâche des caisses ? » écrit l’un d’eux, ou encore « Ah bordel! Tu as quelque chose contre les échalotes? Et moi qui pensait que mes rdv Tinder étaient nazes », « Donc ils ont parlé échalotes et diminutifs et le mec pense que le feeling est passé direct, un vrai sixième sens le garçon. #ADP” note un autre ou encore Entre « t’as des yeux incroyables » et « t’aimes la cuisine à l’échalote? » c’est deux salles deux ambiances #ADP #ADP2020“