L’amour est dans le pré: Jérôme change de tête, entièrement métamorphosé sur les réseaux sociaux

L’amour est dans le pré termine sa 15ème saison en beauté. Les bilans des couples sont remplis d’émotions. Et parmi ceux qui dirent, deux couple en particulier concentrent l’affection des fans du programme. Il s’agit de Mathieu et Alexandre, qui sont à présent fiancés et de Lucile et Jérôme qui ne se quittent plus non plus. Aujourd’hui, LDPeople va vous parler de ce second couple car sur leur compte Instagram, ils ont opté pour un changement impressionnant. Un indice, capillairement parlant, nous allons nous amuser. En effet, vous n’ignorez pas que Jérôme a pourtant le crâne rasé. Et bien vous allez le découvrir avec une coiffure inédite dans cet article.

L’amour est dans le pré clôture une saison unique

L’amour est dans le pré a encore, pour cette nouvelle saison, fait pleurer dans les chaumière. Difficile de ne pas utiliser le paquet de mouchoirs lors de la diffusion des bilans. Les déclarations d’amour, les déceptions, les coups de foudre et même une demande en mariage auront su nous émouvoir en beauté. Heureusement, L’amour est dans le pré se n’est pas que pour larmoyer dans son canapé. C’est aussi l’occasion de rire et de s’attendrir. Et dans ce domaine, ce sont donc Lucile et Jérôme dont LDPeople vous parle dans cet article. Car les tourtereaux forment un couple si parfait qu’ils sont complices jusque dans leur humour. Ainsi, pour célébrer la fin du tournage du bilan du show, ils ont fait une belle fête. Une fête qui n’en serait pas une si ils n’avaient pas réussi à trouver des perruques pour se déguiser !

Sur le compte Instagram de Lucile et de Jérôme, ils postent une photo d’eux sous leurs perruques ébouriffées. Les abonnés des amoureux sont évidemment hilares devant une telle vision de Jérôme métamorphosé. Lui qui n’a normalement aucun poil sur le caillou, il a tout à coup une longue chevelure blonde platine. Le couple est aussi nostalgique de cette soirée. En postant cette photo, ils se souviennent avec le sourire de la fin d’une aventure fantastique. Grâce à L’amour est dans le pré, ils se sont trouvés et espèrent ne plus jamais se quitter. Ils se sont aussi fait des amis sincères et partagent tous ensemble des souvenirs inoubliables. LDPeople n’a pas pu s’empêcher de remarquer que justement, Mathieu et Alexandre sont en ce moment en train de rendre visite à Lucile et Jérôme. Effectivement, L’amour est dans le pré c’est aussi l’occasion de se faire des amis.

Lucile et Jérôme forment un duo aussi complice qu’amoureux

Lucile et Jérôme vivent ensemble, main dans la main. Ils forment déjà des projets d’avenir sur le long terme et n’imaginent plus leurs vies l’un sans l’autre. Peut-être que certains des fans de L’amour est dans le pré pensent qu’ils vont vite en besogne. Mais il faut bien reconnaître qu’entre eux c’est une évidence depuis leur premier regard. La rédaction de votre magazine LDPeople souhaite donc beaucoup de bonheur à tous les couples qui ont pose former au cours de cette saison très émouvante de L’amour est le pré. Et une mention spéciale à Karine Le Marchand qui ne se lasse pas de faire le bonheur autour d’elle.