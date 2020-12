L’amour est dans le pré: Jérôme et Lucile toujours ensemble et amoureux ? On vous dit tout!

La quinzième saison de L’amour est dans le pré touche à sa fin. Lucile et Jérôme forment l’un des couples phares de l’émission et d’ailleurs, ils sont toujours ensemble et prévoient le meilleur pour leur avenir à deux ou à plus… Explications.

L’amour est dans le pré: Jérôme ne pouvait pas laisser passer sa chance

Il faut dire que Jérôme voulait absolument trouver l’amour et qu’il n’aurait sûrement pas accepté une nouvelle déconvenue. En effet, l’agriculteur a expliqué à l’époque de son passage, qu’il était prêt à tout pour trouver la femme de sa vie : “J’étais prêt à toutes les concessions pour rencontrer une personne avec qui partager ma vie. (…) J’étais conditionné pour réussir”. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que sa rencontre avec Lucile a été au-delà de ses espérances : “Je suis submergé par cette rencontre. Je n’ai jamais connu un tel amour” avait-il expliqué.

Même son de cloche pour Lucile, qui a eu un véritable coup de foudre pour Jérôme : “J’ai eu un véritable coup de coeur. J’ai trouvé que c’était quelqu’un de très posé, de sain et d’équilibré. Exactement ce dont j’avais besoin après toutes les déceptions sentimentales que j’avais vécues”. Ce lundi 30 novembre, les deux tourtereaux confirment leur attachement l’un à l’autre. Lucile a déjà décidé d’allonger de quelques jours son séjour la semaine passée. Et il semblerait même qu’elle ne soit jamais repartie de la ferme de Jérôme.

Jérôme et Lucile vivent ensemble

Dans un entretien pour Télé 7 jours, Jérôme revient sur son coup de foudre : “Mon coup de cœur du courrier s’est confirmé au speed-dating, Lucile partait avec une petite longueur d’avance. Ce qui a fait basculer les choses, c’est le petit bisou dans le jardin en ramassant les blettes…” a-t-il notamment expliqué. Il n’était donc pas surprenant qu’à la fin du week-end, la jeune femme prévoit d’emménager chez son prétedant : “C’est la suite logique pour nous. On a envie de fonder quelque chose de solide“, a déclaré Lucile.

D’ailleurs Jérôme explique qu’ils ne veulent plus se quitter et veulent fonder quelque chose de fort ensemble : “Lucile n’est jamais repartie depuis le séjour à la ferme. On s ‘est retrouvés à vivre à deux en permanence. Au départ, j’avais des appréhensions. Cinq mois plus tard, au-delà de l’amour, nous sommes les meilleurs amis du monde. On a des projets professionnels et personnels : fonder une famille et peut-être se marier. Bref, on est heureux”. Une belle histoire d’amour qui débute donc.