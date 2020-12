L’amour est dans le pré: Jérôme et Lucille lassés par les jugements très négatifs, ils répondent aux critiques

Dans L’amour est dans le pré, il est déjà temps d’arriver au bilan ! Dès lors, ce lundi 7 décembre, Karine Le Marchand était présente en plateau avec six des agriculteurs de cette saison. Parmi ceux-ci, Jérôme, le maraîcher de 38 ans, était présent. En effet, l’idylle de Lucile et Jérôme passionne véritablement les téléspectateurs. LD People revient sur ces déclarations dans la presse.



Jérôme et Lucile : les candidats de L ’amour est dans le pré sous le feu des critiques



Tout est allé très vite



Depuis leur rencontre, Jérôme et Lucile semblent devenus inséparables. Néanmoins, quelques téléspectateurs ne semblent pas convaincus par cette histoire d’amour. D’après plusieurs commentaires, leurs sentiments ne seraient pas réels. Aussi, le couple veut réagir à ces critiques. Même s’il faut bien avouer, que les événements s’enchaînent très vite. D’ailleurs, les deux tourtereaux pensent déjà à franchir une nouvelle étape.



Ainsi, Jérôme et Lucile pensent à se fiancer. Pour se faire, le public les a découverts à la recherche d’une bague chez un joaillier. Pourtant, les réactions ont été vives. Car les fans de L’amour est dans le pré ne comprennent pas cette précipitation. Lors de son entretien avec les journalistes, Jérôme avoue comprendre cet étonnement. Mais pour lui, il n’y a rien de choquant. Car il s’agit d’une évidence. Dès lors, il tente d’expliquer comment se sont déroulés les événements.



Prêt à franchir le pas !



Pour Jérôme et Lucile de l’amour est dans le pré,il semble ne pas avoir de doute. Néanmoins, l’agriculteur est conscient que tout va très vite. Et que cela peut paraître étonnant. ” Normalement, les relations se construisent dans le temps. Mais pour nous, c’était une évidence dès le départ “. Car pour Jérôme et Lucile, on peut réellement parler d’un véritable coup de foudre. Alors oui, cela peut surprendre ! Cependant, il n’en démord pas : leur amour est sincère. En aucun cas, il s’agit de jouer à un jeu. ” De l’extérieur, les gens peuvent avoir l’impression que notre histoire est fausse. Je comprends que certains peuvent penser que ça va trop vite. Mais il n’y a que lorsque l’on vit une expérience comme celle-ci, que l’on peut comprendre. Tout est décuplé “. Cependant, le couple peut aussi compter sur le soutien d’une grande partie du public. D’ailleurs, ils s’étonnent parfois de la réaction des gens lorsqu’ils les croisent.



” On nous reconnaît même masqués. Les gens sont adorables avec nous. Ils nous expliquent parfois être très touchés par l’amour qu’on renvoie (…). Toutes ces bonnes ondes, ça fait plaisir “. Dès lors, Jérôme et Lucile se réjouissent de ces élans de soutien. Et les détracteurs, ils comptent bien de ne pas en tenir compte. Car pour eux, leurs sentiments sont sincères. Alors tant pis pour ceux qui n’y croient pas ! Comme le rappelle Jérôme, son histoire avec Lucile et un véritable miracle. ” Je ne pensais pas que c’était possible d’être aussi en phase et en harmonie avec quelqu’un. C’est encore mieux que ce que j’espérais. En réalité, je n’ai jamais connu une telle osmose “. Une fois de plus L‘amour est dans le pré aura réussi son objectif. Retrouvez bientôt l’histoire des autres couples de l’émission sur LD People.