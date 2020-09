“L’amour est dans le pré”: Karine Le Marchand a chaud en assistant à une rencontre

L’amour est dans le pré recommence depuis peu sur M6. Une toute nouvelle saison est arrivée et des couples vont donc très bientôt se former. Mais pour le moment, nous en sommes encore au stade de la découverte et des rencontres. L’une d’elle a d’ailleurs fait complètement chavirer Karine Le Marchand. Obligée de se faire de l’air avec sa main pour tenter de faire baisser la température. L’amour est dans le pré promet en effet des scènes dans lesquelles l’attirance des candidats est à couper au couteau. Des scènes comme celle de la rencontre entre Mathieu et Alexandre. Tous les lundis depuis le 14 septembre, L’amour est dans le pré est de retour pour nous faire transpirer de bonheur. Découvrez alors la scène qui provoque des bouffées de chaleur à Karine Le Marchand.

L’amour est dans le pré permet à des couples de se former devant le regard attendri des téléspectateurs

L’amour est dans le pré rassemble encore cette année énormément de monde devant leurs écrans. Les candidats sont encore une fois très attachants, drôles et touchants. Mathieu par exemple est déjà l’un des chouchous entre tous. Car c’est un homme sensible qui recherche l’amour véritable. Karine Le Marchand se sent concernée par sa recherche, comme par celle de tous les autres candidats. L’animatrice donnerait tout pour que tout le monde puisse trouver l’amour de sa vie grâce à L’amour est dans le pré, sur M6.

Une rencontre très chaleureuse

Lors de l’épisode du 21 septembre, lundi dernier, Mathieu recevait Alexandre. Karine le Marchand observait, comme le public, la rencontre du candidat et de son prétendant à travers son écran. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’animatrice a eu très chaud en visionnant les images. En effet, Mathieu et Alexandre se dévoraient du regard. L’attraction entre ces deux être était tout simplement palpable. Un des effets secondaires de l’amour est dans le pré que l’animatrice avait peut-être sous-estimé. Mais voyez plutôt la vidéo de leur rencontre pour vous en rendre compte.

Heureusement que L’amour est dans le pré encadre les premiers rendez-vous. Car qui sait jusqu’où seraient allés Mathieu et son prétendant ? En effet, d’après Karine Le Marchand, l’alchimie était bien présente entre eux. L’animatrice n’a eu qu’à assister à leur rencontre pour comprendre qu’Alexandre ferait partie des choix de Mathieu pour se rendre à la ferme, l’étape suivante de L’amour est dans le pré. Et effectivement, elle ne s’était pas trompée. Il faudra néanmoins patienter et regarder la suite des épisodes pour savoir si Mathieu et Alexandre vont former un couple durable.