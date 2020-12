L’amour est dans le pré : Karine Le Marchand craque totalement, fond en larmes elle bouleverse les internautes

L’amour est dans le pré se termine en beauté avec un bilan émouvant pour le public, les candidats et l’animatrice. Karine Le Marchand n’a en effet pas su retenir ses larmes, assistant à une scène très spéciale entre Mathieu et Alexandre. Lorsqu’ils se sont retrouvés tous les trois pour enregistré un épisode faisant le point sur leur relation, Mathieu avait une surprise. Il avait écrit deux lettres. L’une pour Karine Le Marchand et l’autre pour son amoureux Alexandre. Et c’est le contenue de ces lettres qui a tiré de chaudes larmes à tout le monde. Même les téléspectateurs ne pouvaient se contenir. LDPeople vous raconte tout dans cet article.

L’amour est dans le pré prend de court les fans avec un moment merveilleux

L’amour est dans le pré a fait une saison extraordinaire cette année. Karine Le Marchand a permis à de nombreuses personnes de trouver un partenaire. Et quand l’heure du bilan sonne enfin, l’émotion est effectivement à son comble. mais si cela ne suffisait pas, Mathieu avait prévu d’en rajouter une couche. L’agriculteur a sais l’occasion pour poser une question très spéciale à celui qu’il aime. Une question qui, selon la réponse d’Alexandra, allait aussi faire intervenir l’animatrice de L’amour est dans le pré. Il donne une lettre à Karine Le Marchand et une lettre à Alexandre. Attention, la rédaction de LDPeople préfère vous prévenir de préparer les mouchoirs.

Tandis qu’Alexandre lit sa lettre en silence, l’émotion le gagne et des larmes coulent sur son visage. De son côté, Karine Le Marchand lit à haute voix la lettre qui lui est adressée. Elle comprend alors que Mathieu est en train de demander Alexandre en mariage. Et qu’il demande à l’animatrice de L’amour est dans le pré d’être la marraine du mariage. Elle aussi se met alors à pleurer de joie. Car les demandes de Mathieu sont extrêmement touchantes. Mais aussi parce que c’est une volonté de partage et d’espoir qui continue d’animer l’agriculteur. En effet, en rendant son mariage officiel à la télévision avec l’aide de Karine Le Marchand, il souhaite permettre aux gays qui ne s’assument pas d’oser le faire.

Les larmes de Karine Le Marchand et des candidats sont bouleversantes

C’est un torrent d’émotions qui s’abat sur L’amour est dans le pré. Les téléspectateurs ne retiennent plus leurs larmes non plus. Mathieu et Alexandre sont l’un des couples phares de cette saison. Ils sont touchants, sincères et attachants. Evidemment, la demande en mariage de Mathieu arrive comme la cerise sur le gâteau. Alexandre répond à l’affirmative à son amoureux et Karine Le Marchand laisse couler ses larmes de plus belle. Cette scène restera gravée dans la mémoire des fans de L’amour est dans le pré. Mais aussi dans celle des protagonistes de cette scène bien sûr. Les rédacteurs LDPeople souhaitent tout le bonheur du monde aux fiancés. Et pour que nos lecteurs puissent participer à cette émotion en immersion, voici la vidéo de cette scène magique.