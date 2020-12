L’amour est dans le pré: La chute monumentale d’un agriculteur sans vêtements! Tout le monde en parle..

C’est sûrement la séquence de l’année. La séquence qui fera le tour des bêtisiers pendant de nombreuses années. De quoi LD People parle ? D’une scène hilarante dans le nouvel épisode de “L’amour est dans le pré“. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous raconter.

L’amour est dans le pré : Jean-Claude fait une chute avant d’aller dans le Jacuzzi

Ce lundi 30 novembre, M6 proposait un nouveau numéro de la quinzième saison de “L’amour est dans le pré“. Comme à chaque fois, les téléspectateurs ont pu retrouver les agriculteurs en quête du grand amour. C’était notamment le cas de Jean-Claude et Yolanda. Et c’est dans la belle ville d’Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que l’agriculteur a décidé d’emmener sa prétendante afin de voir si tous deux sont vraiment compatibles. Et s’il est longtemps resté prudent, il a fini accélérer la cadence, lui causant une chute mémorable lors d’une séance de Jucuzzi mémorable.

La chute de jacuzzi de Jean-Claude, agriculteur installé près de #Loches, participant à l’émission L’Amour est dans le pré de M6, fait le buzz depuis lundi soir 🤣 Elle est même devenue un gif ⬇️⬇️ https://t.co/bXOzsz04RV pic.twitter.com/2BJ7l3M3Xv — NR Tours (@NR_Tours) December 1, 2020

Au moment de rentrer dans le jacuzzi, Jean-Claude a tout simplement perdu l’équilibre et a fait une chute vers l’arrière, le tout en dévoilant ses parties intimes. Une chute qui a fait réagir de nombreuses personnes sur Twitter : “Non mais… à sa place j’aurais payé la prod pour couper ce passage au montage de l’émission l’amour est dans le pré “, “ambiance romantique, jacuzzi…. Et chute à l’arrière, à poil. Merci pour ce fou rire Jean-Claude” lisait-on à la rédaction de LD People.

Jean-Claude a du mal à dévoiler ses sentiments à Yolanda

Mais si la séquence a fait rire tout le monde et a permis de Yolanda et Jean-Claude d’être assez proches, tout n’a pas été aussi simple que cela pour les prétendants. En effet, le céréalier de 63 ans a du mal à dévoiler ses sentiments, pire même en découvrant l’environnement de sa prétendante, il semblait même freiner son envie d’avancer plus loin dans sa relation. Une situation pas facile à vivre pour la Dacquoise, qui avoue être de plus en plus incertaine quant à leur histoire.

Jean-Claude (L’amour est dans le pré 2020) : sa chute nu dans le jacuzzi fait rire les internautes https://t.co/wnnW9GDgK7 pic.twitter.com/otTuyI1cw3 — Purebreak (@pure_break) December 1, 2020

Elle a tellement peur que Jean-Claude ne recule trop, qu’elle lui a posé la question directement : “Tu penses qu’un jour on pourra être amoureux?” A quoi l’homme a répondu timidement “J’espère”. Quelques instants plus tard, il explique pourquoi il a peur :”J’ai peur de me tromper encore quand même. C’est peut-être moi qui ai la plus grosse crainte, faut que je sois sur de tout, je veux être sur de pas m’essouffler” explique-t-il notamment devant les caméras. Chez nous à LD People, on pense que la scène du jacuzzi pourrait décanter la situation entre les deux. Et vous, vous en pensez quoi ?