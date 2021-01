L’amour est dans le pré: l’accident de jacuzzi de Jean-Claude (vidéo) et ce n’est pas rien!

L’amour est dans le pré ce sont des rencontres avant tout. Des candidats et leurs prétendants apprennent à se connaître devant les caméras et parfois, l’amour apparaît. Karine Le Marchand ne sait que trop que les sentiments ne peuvent pas être forcés. Et avec Jean-Claude, c’est une nouvelle preuve de ce phénomène. En effet, cet agriculteur commercial pensait être prêt à se lancer dans une nouvelle histoire mais finalement, cela n’a pas fonctionné. Veuf depuis un peu plus de deux ans, Jean-Claude ne parvient pas encore à tourner la page. LDPeople revient ici sur son aventure et sur son célèbre accident de jacuzzi.

L’amour est dans le pré fait parfois dans le comique

Au moins, L’amour est dans le pré a permis à Jean-Claude de mieux se connaître. De réaliser qu’il était encore trop accroché à sa défunte épouse, mère de ses trois enfants. Et tout n’est pas perdu puisqu’il trouve une amie sincère en la personne de Yolanda, sa prétendante. En effet, si ils ne sont pas encouble, ils continuent de garder contact et s’appellent régulièrement. Il faut dire que tout ce qu’il manquait à leur histoire c’est cette fameuse étincelle qui ne se commande pas. Autrement, ils sont rapidement devenus complices et se trouvent agréables physiquement. Ensemble ils ont passé de délicieux moments. Et l’un d’eux, les fidèles téléspectateurs de L’amour est dans le pré ne sont pas prêts de l’oublier. Il s’agit donc de l’accident de jacuzzi de Jean-Claude.

Ce moment culte de cette saison de L’amour est dans le pré, LDPeople vous l’a retrouvée sur le compte Instagram de l’émission. Ainsi, nous pourrons voir et revoir en boucle cette chute hilarante. Mais laissez-nous vous remettre dans le contexte avant de vous monter la vidéo. Jean-Claude s’apprêtait à rentre en tenue d’Adam dans le jacuzzi. Yolanda l’y attendait, en maillot pour sa part. Jean-Claude avait certainement un peu d’appréhension de se dévoiler de la sorte. C’était la première fois qu’il en montrait autant à sa prétendante. Pour entrer dans le jacuzzi, Jean-Claude devait monter sur un coussin de jardin qui servait d’escabeau. Puis son dernier pas, enlevant sa serviette d’autour de sa taille, se fait sur le rebord du jacuzzi. Et là, c’est le drame.

La surprise est de taille pour Yolanda, et même pour Jean-Claude

Jean-Claude effectue malgré lui une roulade arrière devant les caméras de L‘amour est dans le pré. Yolanda et lui partent immédiatement en fou rire. Et cette scène restera donc gravée dans les mémoires des fans. L’agriculteur commercial admet aujourd’hui qu’il ne pensait pas que la scène serait diffusée. En effet, il aurait peut-être apprécié pouvoir préserver sa dignité. Blague à part, Jean-Claude s’en sort sans une égratignure et rit encore de cette histoire. Et à ceux qui pensent qu’il s’agissait d’un coup monté, il assure de pas avoir voulu se ridiculiser de la sorte. Quitte à prévoir des séquences, autant qu’elles le mettent à son avantage. Jean-Claude l’affirme encore, rien n’est faux dans L’amour est dans le pré.