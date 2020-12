L’amour est dans le pré: Laurent n’a pas trouvé l’amour, cette étonnante raison

Dans l’émission L’amour est dans le pré, il est temps de faire les bilans. Comme chaque saison les dernières séquences refont l’historique d’une année riche en rebondissements. Lors de cet ultime épisode, l’un des candidats revient sur son aventure. Mais malheureusement pour Laurent, tout ne s’est pas terminé comme il le souhaitait. LD People vous raconte pourquoi le jeune homme n’a finalement pas trouvé l’amour.

L’amour est dans le pré : Laurent critiqué pour son attitude

Une saison remplie de bonnes nouvelles

Comme chaque année, L’amour est dans le pré rencontre un énorme succès auprès du public. D’ailleurs, le programme se situe régulièrement dans le top des audiences. Car les téléspectateurs semblent très attachés aux principes de l’émission. En effet, au fil des jours et des semaines, ils découvrent des agriculteurs et des prétendants qui peu à peu se lient d’amitié. Mais heureusement pour certains, les choses vont beaucoup plus loin.

Ce fut d’ailleurs le cas pour Mathieu et Alexandre dont la rencontre résulte sur une demande en mariage. Lors de ces bilans, c’est donc l’occasion de s’attarder sur le parcours de quelques participants de l’émission. Karine Le Marchand est donc revenue sur l’histoire de Laurent et de ses deux prétendantes Charlotte et Émilie. LD People vous refait sur le scénario de deux idylles non abouties. D’ailleurs, selon certains téléspectateurs et internautes, Laurent serait le seul responsable de ces échecs.

Très peu de place pour la romance

Lorsque Laurent accueille ses prétendantes, il semble très emballé de passer du temps avec elles. Mais Charlotte et Émilie n’ont pas semblé rencontrer l’homme qu’elles espéraient. En effet, Laurent est totalement absorbé par son travail. Dès lors, cela laisse très peu de temps pour réellement apprendre à se connaître et à s’apprécier. D’ailleurs, Karine Le Marchand n’hésite pas à lui en faire le reproche. Car en plus de manquer d’attention envers ses deux prétendantes, Laurent les a fait travailler énormément sur son exploitation. Elle ose même plaisanter avec lui en lui demandant s’il cherchait une ouvrière agricole ou une compagne de vie. Mais en réalité, Laurent voulait peut-être montrer qu’il était un homme responsable et capable de travailler durant de longues heures.

Cependant, il en aura oublié l’essentiel. ” Tu as très à cœur de montrer de toi auprès de la femme que tu aimes l’image du mec qui assure (…). Quand Charlotte est arrivée et que vous avez commencé votre histoire d’amour, tu étais dans une position de fragilité. Elle a vu l’ampleur du travail qui était nécessaire au niveau organisation”. Selon Karine Le Marchand, ce n’était peut-être pas le bon moment pour lui de rencontrer l’amour. “Je crois qu’il faut que tu résolves tes problèmes financiers, relationnels. Que tu fasses une structure qui tienne la route, avec un rythme de travail régulier, et après, tu pourras consacrer du temps à quelqu’un ! Là, tu étais sous l’eau ! “. Aussi, l’agriculteur a été l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci, on pouvait lire : ” Avec Laurent, c’est pas L’amour est dans le pré, mais l’associé dans le pré “.