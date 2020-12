L’amour est dans le pré: le dîner entre amis “pas très Covid” de David et Stéphanie crée polémique comme jamais

En pleine crise du Coronavirus, il est important de bien suivre les recommandations du gouvernement et de respecter les gestes barrières. Malheureusement, dans plusieurs scènes, ça n’a pas été le cas. C’est notamment le dîner de David et Stéphanie ( L’amour est dans le pré ) qui en a agacé plus d’un. LD People vous en dit plus.

L’amour est dans le pré : Une saison compliquée avec la Covid-19

Il faut dire que habituellement, seulement six petites semaines séparent la diffusion des portraits des agriculteurs et l’ouverture des courriers. Une situation qui a d’abord inquiété Karine Le Marchand qui avait peur que certaines personnes détournent les règles : “On a eu peur que les candidats rencontrent des gens entre temps, même si pendant le confinement c’était plus compliqué. Mais c’est très facile de tomber amoureux quand on est confiné, tout est magnifique par textos, par photos, sans se rencontrer. Finalement il ne s’est rien passé dans l’amour est dans le pré , ils ont été très fidèles à leur engagement“.

L’amour est dans le pré : comment la séduction a dû s’adapter aux règles sanitaires anti-coronavirus https://t.co/9XrnSqCv2G — CNEWS (@CNEWS) September 14, 2020

Si l’équipe de l’émission a été dépistée, tout comme les prétendant et les prétendantes, le stress était de mise en attendant le verdict : “Nous devions attendre l’annonce des résultats pour savoir si nous pouvions commencer le tournage, c’était un stress permanent” explique notamment Karine Le Marchand. Mais comme il n’est pas possible de regarder sur tout, parfois certaines scènes n’ont pas pu pas respecter les gestes barrières. En effet, la présentatrice explique qu’il y a eu des rapprochements physiques, des bisous. Mais il y a quelques jours, une scène a choqué beaucoup de monde l’amour est dans le pré.

Une fondue entre Stéphanie et David qui fait enrager les internautes

Le lundi 30 novembre, M6 a diffusé un nouvel épisode de L’amour est dans le pré. Dans celui-ci, on a pu retrouver les deux amoureux David et Stéphanie. Cette dernière a invité son prétendant chez elle et pour l’occasion, lui a fait découvrir les montagnes lors d’une randonnée mémorable. Désireuse de partager chaque endroit et chaque chose de son univers avec son chéri, Stéphanie avait ainsi organisé un dîner chez elle, entre amis.

A l’occasion, Stéphanie l’amour est dans le pré avait donc invité ses soeurs et ses amis chez elle pour une bonne fondue. Si au départ tout se passe bien puisque David a dit qu’il ne fallait pas faire la bise, très vite les gestes barrières ont été compliquées à respecter : “Les collés serrés et les teufs bravo c’est pas très covid tout ça”, “Donc on ne se fait pas la bise à cause du virus, mais on se fait une fondue épaule contre épaule!! Tout est normal“, “Hé, ils sont plus de six à table, et partagent une fondue, c’est pas très Codiv , ça“, “la génèse de la seconde vague” pouvait lire la rédaction de LD People dans les commentaires sur Twitter.