L’amour est dans le pré: le métier surprenant plutôt inattendu de l’un des nouveaux candidats

L’amour est dans le pré revient pour le début du mois de février pour entamer une nouvelle saison inédite. Du 1er au 8, tous les profils des participants seront présentés au public. La saison 16 du programme promet de belles aventures. Rencontres, romances, amitiés, bref des émotions à tour de bras. Mais une surprise que nous n’avions pas vu venir c’est que l’un des nouveaux candidats n’est pas seulement un agriculteur. LDPeople vous dévoile l’autre métier surprenant de Jean-François dans la suite de cet article.

L’amour est dans le pré sera très bientôt de retour

L’amour est dans le pré possède un don certain pour dégoter des candidats tous aussi sympathiques les uns que les autres. Pas de doutes, découvrir leurs profils pour la première fois ne laissera pas les fans insensibles. Le profil de Jean-François est celui qui a le plus attiré notre attention à cause de sa double casquette. En effet, il est d’abord berger, éleveur de 450 brebis et agneaux. Jean-François a 48 ans et est père de deux enfants, Manon et Clément. Séparé de la maman de ses enfants depuis près de 15 ans, Jean-François est resté célibataire pendant plus de 10 années. Il compte alors sur L’amour est dans le pré pour réapprendre ce que c’est que d’avoir une romance.

Dans le petit village d’une centaine d’habitants où réside Jean-François, il réussi à faire deux métiers différents. En plus de son travail d’éleveur, travail pour lequel il ne se ménage pas, il trouve un autre boulot afin de pouvoir offrir le meilleur à ses enfants. La famille de Jean-François compte énormément pour lui. Sa mère, Michèle, ne vit pas très loin et il lui rend d’ailleurs visite tous les midis pour déjeuner avec elle. Cet autre métier du candidat de L’amour est dans le pré risque de vous surprendre. Car Jean-François est donc éleveur de brebis mais également porteur funéraire. Aux pompes funèbres, dans son costume de circonstances, il transporte les cercueils.

Un profil atypique et intéressant

LDPeople vous avait prévenu, c’est bien la première fois que le public de L’amour est dans le pré rencontre ce genre de profil. Mais Jean-François n’en est pas moins un agriculteur puisqu’il cumule ces deux emplois. Espérant rencontrer la femme de sa vie, Jean-François l’imagine grande et même plus grande que lui qui mesure 1m70, brune, fine et joyeuse. Adepte de danses de salon telles que la tango, il ne se braquera pas si sa prétendante ne sait pas danser du moment qu’elle souhaite apprendre. Jean-François fait également partie de la chorale du coin. Décidément, il est attentionné envers sa famille, travaille autant que possible, sait chanter et danser, pourquoi est-il encore célibataire ? Rester seul autant de temps aura certainement fait perdre à Jean-François la confiance en soi nécessaire pour faire de telles rencontres. C’est aussi pour cette raison qu’il a souhaité rejoindre L’amour est dans le pré.

Cette nouvelle saison s’annonce tout aussi incroyable que la précédente ! Mais si Jean-François trouve une personne qu’il apprécie vraiment, encore faudra-t-il que cette dernière puisse s’entendre avec les enfants et avec la mère de l’éleveur de brebis.