L’amour est dans le pré : les internautes choqués veulent sauver Claudine du « goujat » Eric

Les téléspectateurs s’attendaient à une romance. Mais tout a viré au cauchemar ! Lundi soir, Eric l’éleveur de chèvres recevait sa « petite Claudine » comme il aime à l’appeler. Le début d’une grande idylle ? Pas pour les internautes ! Choqués par le comportement déplacé d’Eric, ils conseillent à Claudine de s’enfuir au plus vite.

Les téléspectateurs se réjouissaient de leur rencontre. Il faut dire que le speed dating entre Eric et Claudine était haut en couleurs. Pour rappel si vous avez loupé cet épisode mémorable, l’éleveur de chèvres n’avait reçu la semaine dernière qu’une seule lettre. Il avait donc invité l’expéditrice de la missive sur la péniche de l’émission.

L’amour est dans le pré: Un speed date plus que parfait !

Vendredi, le public s’est extasié de cette rencontre qui avait tout pour être parfaite. Claudine a tout de suite séduit l’agriculteur en lui offrant de délicieuses crêpes qu’elle avait faites elle-même. En plus de ça, la quinquagénaire lui a fait une surprise : elle a improvisé un pic-nic en un battement de cil. De quoi faire fondre Eric. La présentatrice Karine Le Marchand a tout de suite remarqué que les deux candidats se sont appréciés au premier regard. Les téléspectateurs aussi. Alors tous attendaient avec impatience leur prochain rendez-vous, qui avait donc lieu ce lundi.

« Sa petite Claudine” à la ferme

Eric n’a pas hésité une seule seconde à convier son unique prétendante dans sa ferme. L’épisode de lundi a tout d’abord diffusé les speed-dating de Laura, Mathieu et d’un autre Eric (de la saison précédente. Enfin, les téléspectateurs ont pu découvrir la suite de l’histoire entre Claudine et Eric. Claudine a rendu visite au chevrier en Nouvelle-Aquitaine. Avant de se revoir, les deux candidats ont chacun confié attendre avec impatience ce moment. Pour l’occasion Eric a acheté un bouquet de fleur à sa bien-aimée. Et Claudine a préparé des confitures, des crêpes et des chaussons aux pommes. On se serait presque cru dans un film romantique !

Grosse déception des internautes qui traitent Eric de « rustre »

Mais dès les premières minutes de ces retrouvailles, Eric s’est comporté comme un rustre. C’est en tous cas ce qu’ont pensé de nombreux internautes. Ils se sont dit très déçus et n’ont pas hésité à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Ils ont notamment commenté ce qui les a fait bondir sur la plateforme Twitter. Et ce qui n’est pas du tout passé, c’est les propos qu’il a tenu à Claudine. Il ne s’est pas montré intéressé par ses cadeaux et lui a demandé de les ranger. Pire, il a osé dire : “c’est vrai que tu es un peu grosse”. » Il n’en fallait pas plus pour enflammer la toile ! On pouvait notamment lire : « Rhaaa j’suis pas confiture” “J’enlève ma chemise parce qu’elle sera sale après, j’mange comme un goret” Courage Claudine » ou encore « Les agriculteurs et la galanterie…En voici encore un qui porte la glacière avec les crêpes pendant que la prétendante, après des heures de route, se trimballe la grosse valise ! Et sûrement que le diner ne doit pas être prêt ! »

La clope à la main il lui laisse porter ses bagages 😅😅😭😭 #adp2020 — 🦅 RoyɑlΛiɡloɳ 🌴 (@RoyalAiglon) September 21, 2020

#adp #adp2020 Les agriculteurs et la galanterie…En voici encore un qui porte la glacière avec les crêpes pendant que la prétendante, après des heures de route, se trimballe la grosse valise ! Et sûrement que le diner ne doit pas être prêt ! — brindy (@brindytwitt) September 21, 2020

Elle lui a apporté de la confiture et au lieu de dire merci il dit qu’il n’aime pas. Un vrai goujat! Il la laisse crouler sous le poids de sa valise. #adp2020 — je pense donc je suis (@angerosa47) September 21, 2020

“Rhaaa j’suis pas confiture”

“J’enlève ma chemise parcequ’elle sera sale après, j’mange comme un goret”

Courage Claudine 😭#adp #adp2020 — ln_freestyle bzh 🐾 🐕😺 (@ln_freestyle) September 21, 2020