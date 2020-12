L’amour est dans le pré, l’heure des bilans: Alexandre en larmes! Que s’est-il passé avec Mathieu?

Dans L’amour est dans le pré saison 15, c’est toujours aujourd’hui le temps des bilans. D’ailleurs ce lundi 30 novembre 2020, M6 diffuse quelques extraits de ce prochain épisode. Dans celui-ci, un candidat parait totalement bouleversé. Il s’agit d’Alexandre aujourd’hui en couple avec Mathieu. Grâce à L’amour est dans le pré, les deux jeunes hommes se sont rapprochés. Pourtant, Alexandre apparaît en larmes durant ce teaser. Alors que vont découvrir les téléspectateurs dans la prochaine émission ? L’équipe de LD People tente de percer le mystère.



L’amour est dans le pré : Alexandre et Mathieu, un couple attachant



Retour sur une histoire émouvante



Dans L’amour est dans le pré, tous les agriculteurs ont le même but. Ils veulent trouver quelqu’un pour les accompagner dans la vie. Dans cette saison, Mathieu originaire de Perpignan partage le même rêve. Pour ce faire, il rencontre deux prétendants. Mais l’un d’eux semble véritablement le marquer. Car Alexandre paraît avoir toutes les qualités requises pour faire fondre le jeune homme. Très rapidement, des liens se nouent entre eux.



D’ailleurs, ils franchissent une étape importante dans la dernière émission. Dans un cadre idyllique, les deux participants de L‘amour est dans le pré se montrent de plus en plus proches. Ils vont même beaucoup plus loin en oubliant la présence des caméras. Car ils sont installés sur la plage depuis de longues heures. Peu à peu, les téléspectateurs découvrent l’alchimie naissante. Sans se soucier de l’objectif, Mathieu et Alexandre sont enfin un couple. Face à la Méditerranée, les deux quadragénaires sont comme suspendus dans le temps.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Des larmes qui posent question ?



Tout se passe donc pour le mieux pour Mathieu et Alexandre. Mais dans cet extrait des épisodes finaux, les larmes du candidat posent question. S’agit-il de joie ou de tristesse ? De toute évidence, Alexandre semble avoir du mal à cacher son émotion. D’ailleurs, Mathieu lui aussi paraît très ému dans cette séquence. L’équipe de LD People a donc tenté d’enquêter sur la question. Mais pour l’instant, seule Karine Le Marchand est en mesure d’expliquer ces images. Car elle promet que dans le prochain épisode tout le monde va vivre ” de grands instants d’émotion “. Dès février 2020, l’animatrice annonce la couleur. En effet, Karine Le Marchand prévient les fans de L’Amour est dans le pré à cette époque. Cette 15e saison va être très riche en rebondissements.



Apparemment, la belle brune avait vu juste. D’ailleurs, la présentatrice a été capable de susciter l’intérêt des téléspectateurs. Car en début d’année, elle annonce un scoop pour cette saison. ” L’agriculteur de la saison prochaine, qui est effectivement gay, est un ami de Jeanfi Janssens “. Sans dévoiler le nom du candidat, Karine Le Marchand explique néanmoins que les deux hommes sont très proches. ” Il est de la région de Perpignan et Jean Fi avait un magasin là-bas “. Mais à aucun moment, l’animatrice ne révèle le nom du candidat. Aujourd’hui, c’est chose faite. Puisqu’il s’agit de Mathieu. Avant même sa participation, l’agriculteur suscitait donc déjà l’intérêt du public. Mais cette dernière séquence ajoute encore un peu plus d’intrigue !



En tout cas, LD People sera présent pour assister au dénouement de cette saison. Et comme chaque semaine, on ne manquera pas de vous donner la suite de cette intrigue. Alors, rendez-vous au prochain épisode !