L’amour est dans le pré: Maïté agressive, dézingue complètement Paul-Henri

Cette semaine, L’amour est dans le pré est le théâtre d’un scénario très étonnant. En effet, Maïté a une réaction très surprenante après son éviction par Paul-Henri. Pourtant, la jeune femme paraissait avoir beaucoup d’atouts pour le jeune agriculteur. Néanmoins, certaines de ses réflexions ont véritablement surpris le candidat. Et pour cause, Maïté dévoile son vrai visage selon les internautes.



L’amour est dans le pré : Paul-Henri et Maïté, la fin l’histoire avant le commencement



Une arrivée particulière



De toute évidence, Aline a toutes ses chances dans L’amour est dans le pré. Mais en réalité, elle ne doit même pas participer à l’émission. En effet, sa candidature est arrivée tardivement. Alors que les portraits des agriculteurs ont déjà été réalisés, Maïté envoie sa lettre après la date de clôture. Pourtant, Karine Le Marchand décide de faire une exception. Puisque selon l’animatrice, la personnalité de la jeune femme pourrait coller avec celle de Paul-Henri. Dès lors, la production accepte finalement de l’intégrer au casting de l’émission malgré le délai dépassé.



À première vue, ce choix se révèle le bon. Dès leur première rencontre dans L’amour est dans le pré, Paul-Henri ne se montre pas insensible. Bien décidé à lui donner sa chance, il invite Maïté chez lui à la ferme. Avec deux prétendantes, le jeune agriculteur va devoir faire son choix. De toute évidence, Maïté possède des qualités qui plaisent véritablement à Paul-Henri. Alors, tous les espoirs sont permis. Cependant, Aline, son autre coup de cœur, se situe toujours dans la course. Ainsi, ces quelques jours passés ensemble, vont être décisifs.



Une nuit, qui tourne très mal !



Dans L’amour est dans le pré, le scénario semble pourtant idyllique. Afin de mieux découvrir Maïté et Aline, Paul-Henri les invite à passer une nuit en pleine nature. Pour ce faire, le jeune homme organise une sortie dans les belles montagnes pyrénéennes. Munis d’une tente, les trois candidats vont profiter des joies du grand air. Pourtant, les événements se gâtent très rapidement. Au milieu de la nature, Maïté ne se sent pas du tout à son aise. Pire, elle se plaint fortement des éléments comme le froid et le vent. Dès ce moment, son comportement change. Elle commence même à faire des remarques désagréables à son hôte.



Apparemment, cette attitude ne plaît pas à Paul-Henri. Il décide de lui en parler lors d’une promenade en tracteur. Devenu méfiant, il annonce à Maïté qu’il a besoin d’un temps de réflexion. De plus, il souhaite mieux connaître Aline avant de prendre une décision. Mais il ne s’attendait pas à la réaction de la jeune femme à cette annonce. Immédiatement, Maïté commence à critiquer sa rivale. ” Elle est introvertie, j’espère que vous allez bien vous faire ch**r “. Loin de s’arrêter là, Maïté continue ses attaques. ” Tant pis pour toi et j’espère que tu le regretteras “. Très surpris par cette réaction, Paul-Henri avouera plus tard avoir déjà rencontré ce genre de caractère. Et pour lui, ce n’est pas une expérience qu’il veut revivre. Du côté des réseaux sociaux, les réactions sont aussi très nombreuses. Et toutes vont plus ou moins dans le même sens. Certains messages sur Twitter relèvent même la vulgarité et la mauvaise foi de Maïté lors de son dernier passage dans L’amour est dans le pré.

Avant de commencer, voilà déjà l’histoire terminée ! Mais au vu des événements, Paul-Henri paraît même soulagé de son choix.