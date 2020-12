L’Amour est dans le pré, Mathieu et Alexandre, leur grosse galère jamais diffusée sur les écrans

Après une saison riche en rebondissements, L’amour est dans le pré est maintenant dans sa phase de bilan. Ce lundi 7 décembre, Karine Le Marchand recevait certains de ses célèbres agriculteurs. Mais un couple est très attendu par les téléspectateurs dans le prochain épisode. En effet, Mathieu et Alexandre paraissent faire l’unanimité auprès du public. Dès lors, le public semble impatient de découvrir leur bilan. Car tout n’a pas encore été dit sur ce couple. Ainsi, la production n’a pas diffusé toutes les séquences les concernant. LD People lève le voile pour vous!

L’amour est dans le pré: Mathieu et Alexandre ont connu de grosses galères!

Retour sur un véritable coup de foudre

Depuis leur rencontre, l’éleveur de taureau et le cavalier semblent devenus inséparables. Dès les speed dating, les deux jeunes hommes se trouvent effectivement un grand nombre de points communs. Dès lors, Matthieu n’a pas beaucoup hésité. Il est évident pour lui d’inviter Alexandre (l’amouur est dans le pré) dans son exploitation. Durant ce séjour, l’agriculteur et son prétendant apprennent à se connaître. Ainsi, peu à peu, une idylle semble naître. À tel point, qu’ils semblent ne plus pouvoir se passer l’un de l’autre.

Malgré leurs activités prenantes, ils décident de s’octroyer quelques jours de repos ensemble. Et quoi de mieux que de se retrouver dans la nature pour profiter de l’être aimé. Durant trois jours, les deux candidats de L’amour est dans le pré savourent le bonheur d’être ensemble. Néanmoins, ils connaissent quelques difficultés durant ce séjour. LD People vous explique tout !

Seuls au milieu de nulle part

Tous les éléments semblent pourtant réunis pour des vacances de rêve. Mais malheureusement pour Alexandre de l’amour est dans le pré et Mathieu, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Cependant, ces images n’ont pas été diffusées par M6. Mais l’éleveur de taureau raconte cette aventure au journaliste de Télé Loisirs. ” On a passé trois jours géniaux. On a eu deux jours avec l’équipe de tournage et un jour, le dernier, juste tous les deux “. Afin d’être totalement libre, les deux jeunes hommes avaient choisi un moyen de locomotion particulier. En effet, ils voyagent à bord d’un van. Mais de toute évidence, leur moyen de locomotion n’est pas dans un état irréprochable. Pour preuve, Mathieu et Alexandre de l’amour est dans le pré tombent en panne en pleine montagne.

Mais leurs ennuis ne s’arrêtent pas là. Puisque les secours mettent énormément de temps à se rendre sur place. ” Le dépanneur a mis 2 h à arriver “. De plus, l’environnement dans lequel ils se trouvent n’est pas idéal : ” À 2000 mètres d’altitude, paumés et isolés de tout “. Cependant comme l’explique le candidat de L’amour est dans le pré, dans leur malheur ils ont un peu de chance. ” On a finalement réussi à redémarrer le van, mais il ne fallait surtout pas qu’on cale. Sauf que le van calait tout le temps parce qu’une pièce mécanique ne fonctionnait plus “. Finalement, les tourtereaux arrivent à bon port. Mais le chemin a été très long ! Malheureusement pour le couple, le sort semble s’acharner sur eux. En effet, Alexandre a été récemment victime d’un accident très grave.

Malgré toutes ses contrariétés, les deux candidats de L’amour est dans le pré paraissent être très solidaires ! Ne dit-on pas que c’est dans la difficulté que l’on reconnaît ceux qui comptent ?