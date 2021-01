L’Amour est dans le pré : Mathieu révèle que sa sœur a été hospitalisée, frappée par la covid-19!

C’est une mauvaise nouvelle pour Mathieu, candidat de la 15e saison de l’émission L’amour est dans le pré. Le 24 janvier dernier, il a révélé sur sa page Instagram que sœur qui exerce le métier d’infirmière a été hospitalisée après avoir eu le Covid-19. LdPeople vous raconte tout.

Au printemps 2020, les inconditionnels du programme de M6 L’Amour est dans le pré découvraient la personnalité de Mathieu. Un homme très attachant au parcours singulier. Comme il le révélait lors de son portrait, il est atteint de la maladie de Cadasil, depuis plusieurs mois. « J’ai appris pour ma maladie le 13 mars 2019. En avril, j’ai fait une énorme dépression, en mai, j’étais en colère et en juin, j’ai tourné le portrait » précisait-il à journal régional Ouest France à l’occasion d’une interview exceptionnelle donnée en 2020.

« L’Amour est dans le pré », une chance pour Mathieu

Le programme « L’amour est dans le pré » a été une vraie chance pour Mathieu. « C’est le moment où je me suis révélé à nouveau, cela a été le début de ma nouvelle vie. Je m’aperçois que je n’y aurais pas participé si je n’avais pas été malade. Étrangement, c’est la prévision d’une mort assez rapide qui m’a apporté le plus grand des bonheurs ». Un bonheur qu’il partage aujourd’hui avec Alexandre. Mais Mathieu vient d’apprendre une mauvaise nouvelle.

Mathieu très touché par cette nouvelle

Le 24 janvier dernier, le participant de l’émission « L’Amour est dans le pré », a révélé une bien mauvaise nouvelle concernant sa famille, il y a peu de temps. Sur son compte Instagram, il a noté : « Je prends la décision de diffuser la photographie de ma sœur Noémie qu’on hospitalise en raison du coronavirus. Elle était pourtant de celles qui prenaient de nombreuses précautions, allant même à désinfecter ses chaussures systématiquement. Mais dans son travail d’infirmière, elle a été touchée par ce virus et contre toute attente, cela ne se passe pas comme prévu. » Pour Mathieu, c’est l’occasion de dire à tous de prendre « soin des autres et nous même ». « Ma sœur je t’aime plus que tout » a enchaîné le candidat de l’Amour est dans le pré. L’homme était vraiment très touché par cette information.

Des abonnés très émus

Cette information a beaucoup touché les fans de Mathieu. La présentatrice du programme, Karine Le Marchand a montré sa sympathie à l’égard du candidat en envoyant plusieurs émoticônes. « Bon courage à toi et surtout rapide rétablissement à ta soeur“, “Accroche-toi ! Hâte que ce virus disparaisse ! Et prenez soin de vous », étaient quelques-uns des commentaires que l’on pouvait découvrir sur cette publication qui a été beaucoup aimée. Ces messages ont vraiment dû faire chaud au cœur de Mathieu. Ce soutien a dû atténuer un peu la difficulté de ce moment. On espère vraiment que la sœur du candidat va se remettre de cette épreuve.