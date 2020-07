L’amour est dans le pré (nouvelle saison »: tout sur la nouvelle présentatrice et les 9 candidats !

Les portraits des 9 candidats de la version canadienne de L’Amour est dans le pré Saison 9 viennent d’être dévoilés. Pour la première fois, l’émission sera présentée par l’humoriste canadienne Katherine Levac, très populaire dans son pays. Et c’est sur le plateau de l’émission canadienne Bonsoir Bonsoir que Katherine Levac s’est confiée sur cette nouvelle aventure. Elle a dit adorer l’émission depuis la toute première saison et attendre avec impatience ce nouveau défi.

Une présentatrice pas comme les autres

Katherine Levac est tellement fan de l’Amour est dans le pré que Jean-Philippe Wauthier de l’émission Bonsoir Bonsoir lui a notamment demandé : « Est-ce que tu t’en vas là comme une fan ou tu vas être vraiment une animatrice? ». En toute franchise, voici ce qu’a répondu la nouvelle présentatrice : « Bien franchement,je pense que je vais être un peu entre les eux. Je ne me sens pas animatrice de ça, je me sens vraiment plus accompagnatrice là-dedans quand même. J’ai l’impression que je m’en vais matcher mes cousins que d’autre chose, que d’animer. Je me sens pas comme animatrice d’un show, je ne me sens pas comme ça du tout. D’ailleurs, dans l’émission, on est pas avec eux 24 heures sur 24, on les laisse vivre.»

Son enfance dans une ferme

Et ce qui rapproche Katherine Levac des candidats c’est qu’elle a grandi dans une ferme et qu’elle comprend donc leurs enjeux : « Ces gens-là, je les aime et je veux leur bonheur. C’est pour ça que je me sens confiante là-dedans quand même, parce que je ne suis pas animatrice. J’ai vraiment l’impression quand même de les connaître. Ils me font penser à des gens que je connais. […] C’est un beau show, avec des belles valeurs, je suis ravie de ce show-là. Je suis très excitée. »

Voir cette publication sur Instagram Les rêves se réalisent. 🌾 @v.tele @noovo.ca Une publication partagée par Katherine Levac (@katherine_levac) le 9 Juil. 2020 à 3 :01 PDT



Ce qui lui plait le plus, c’est de “voir des histoires d’amour sincères se développer, s’attacher à des gens authentiques, c’est ce qui vient tous nous chercher dans « L’amour est dans le pré« .

8 hommes et une femme

Quant aux candidats de cette 9ème saison canadienne, ils sont 9 au total et ont entre 21 ans et 59 ans. Le doyen, Denis, est producteur laitier et producteur de maïs sucré. Il est la 10ème génération de sa famille à être agriculteur ! Le plus jeune, Pier-Luc, vient d’une famille de 6 enfants. Cet éleveur de moutons adore les rodéos et souhaite fonder une famille nombreuse. La seule femme, Roxane, a 27 ans. Spécialisée dans le lait, elle espère trouver une homme prêt à lui préparer le dîner quand elle finit tard. Diffusé sur la 5ème chaîne canadienne, Noovo, L’Amour est dans le pré, version québécoise, est une expérience à ne pas louper !

Alix Brun