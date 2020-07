L’Amour est dans le pré: Où en est le tournage de l’émission suite à la crise du confinement !

L’Amour est dans le pré: Comme vous le savez, l’épidémie de coronavirus a interrompu le tournage de nombreuses émissions et séries. Après avoir diffusé les portraits, les téléspectateurs attendent avec impatience la nouvelle saison de « l’Amour est dans le pré« . Et bien le samedi 13 juin dernier, Karine Le Marchand a annoncé une très bonne nouvelle sur Instagram, qui devrait soulager les fidèles de M6.

Le tournage de l’émission a repris

Si le tournage a pris du retard suite au confinement et au coronavirus, Karine Le Marchand assure que l’émission sera diffusée comme à son habitude : « Nous ne devrions pas être trop impactés car nous n’étions pas en période de tournage. D’habitude, nous reprenons fin avril. Même si c’est impossible, nous aurons encore de la marge pour une diffusion à la fin de l’été ou à la rentrée« . Et en effet, il y a deux semaines de cela (le 13 juin dernier), la présentatrice de « l’Amour est dans le pré » était de retour sur les tournages pour son plus grand plaisir.

Karine Le Marchand a ainsi indiqué sur son compte Instagram, que les tournages de la saison 15 de L’Amour est dans le pré ont commencé : « Mais quel bonheur de retrouver le chemin des tournages de l’Amour est dans le pré! Courrier, Speed dating, vie à la ferme…le Covid a décuplé l’envie d’aimer et d’être aimé….#adp saison 15« . Mais la présentatrice va encore plus loin puisque quand une internaute, visiblement assidu de l’émission, lui demande quand se sera à la télévision, la star du programme affirme : « à la rentrée« . Une chose est certaine, les téléspectateurs attendent avec impatience cette nouvelle saison sous le signe de l’amour.

Une saison mémorable ?

Pour reprendre le tournage, tout le monde a dû s’adapter, c’est en tout cas ce qu’affirme la production de l’émission : « Il est hors de question de mettre en danger le déroulement des futures rencontres, ni de prendre un risque pour la santé des personnes« . Ainsi, il a fallu trouver des solutions concernant plusieurs points et notamment pour la séquence de l’ouverture des courriers. En effet, cette année ce ne sera pas du courrier papier, mais ce sera plutôt des mails.

Pour cette 15e saison, Karine Le Marchand a une nouvelle fois sillonnée les campagnes de France à la découverte de onze hommes et deux femmes. Le 9 mars dernier d’ailleurs, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de David, Eric le chevrier, Eric l’Auvergnat, Lionel, Cathy, Jérôme, Jean-Claude, Laura, Paul-Henri, Florian, Philippe, Matthieu et Laurent. Selon la jeune femme, cette saison sera mémorable : « Fin de tournage des speed datings! C’est dans la boîte et c’est une saison incroyable qui se prépare! En route pour la vie à la ferme.. »



En tout cas, les téléspectateurs ont hâte du retour de « l’Amour est dans le pré« . Mais les fans vont devoir faire preuve de patience puisque l’émission ne sera de retour qu’en septembre prochain. Pendant ces deux mois, vous pourrez regarder, ou revisionner les portraits des 13 candidats pour apprendre à bien les connaître et faire des paris avec vos amis et la famille.