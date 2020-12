L’amour est dans le pré: Quel est le bilan de cette saison? Qui est en couple, qui est célibataire?

Ce lundi 14 décembre, M6 diffusait la deuxième et dernière partie du bilan de la saison 15 de “l’amour est dans le pré“. L’occasion pour nous de savoir qui est encore en couple ou qui est séparé. En tout cas, la rédaction de LD People va tout vous dire.

L’amour est dans le pré: Plusieurs mariages très prochainement ?

Après une saison 15 chargée en émotion, c’est donc l’heure du bilan pour “l’Amour est dans le pré“. C’est donc sans grande surprise, que les téléspectateurs ont pu voir que pour Jérôme et Lucile c’est toujours le grand amour. En effet, malgré leur premier “problème” de couple, les deux tourtereaux pensent déjà au mariage : “La vie est belle. Nous ne sommes toujours pas descendus de notre petit nuage” ont-ils notamment dit. Même son de cloche pour le premier couple gay de l’émission, Mathieu et Alexandre sauf que ces derniers ont décidé de passer le cap du mariage. C’est devant Karine Le Marchand que l’éleveur de taureaux a fait sa demande à son prétendant.

Au rayon des surprises, c’est Florian et Lola qui ont fait plaisir aux téléspectateurs. En effet, ils se sont sont rapprochés principalement loin des caméras de l’émission et sont aujourd’hui très amoureux. Une relation si forte, qu’ils ont décidé d’emménager ensemble. Autre bonne surprise, celle de voir Laura venir à l’heure du bilan accompagnée de Benoît. Très réservée et pas vraiment remise de précédentes ruptures qui l’ont faite souffrir, l’agricultrice anglaise est apparue métamorphosée. Comme quoi, l’aventure peut être bien pour certains.

Un bilan négatif pour plusieurs personnes

Après s’être retrouvé seul à la ferme après le départ de Sylvie et Cathy qui estimaient que leur histoire avec Éric se résumerait à de l’amitié, l’agriculteur auvergnat avait accueilli chez lui Nathalie. Mais c’est bel et bien avec Sylvie qu’il est venu à l’heure du bilan. Une belle surprise à nouveau. Mais attention, rien est gagné pour le couple, qui tente d’y aller doucement mais sûrement, avec des sentiments qui évoluent naturellement.

Mais malheureusement, comme chaque saison, il y a des déceptions. C’est notamment le cas pour Paul-Henri, Philippe, Éric, Laurent, David et Cathy. En effet, ces derniers sont donc encore des cœurs à prendre. Déception pour certains, mauvais choix pour d’autres, l’émission n’est pas gage de réussite pour tout le monde. LD People souhaite en tout cas à tous de trouver rapidement l’amour. Et si vous êtes intéressé, à vos stylos ! Une chose est certaine, les audiences font qu’ils y aura une 16e saison.