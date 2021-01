L’amour est dans le pré: Robert en couple avec sublime blonde, il a finalement trouvé l’amour

Robert, l’ancien candidat de L’amour est dans le pré donne de ses nouvelles. En effet, l’agriculteur est apparu en très bonne compagnie sur les réseaux sociaux. Les fans de l’émission ont donc pu le découvrir aux côtés d’une jolie blonde. Alors qui est cette jeune femme qui l’accompagne ? Et surtout, où l’a-t-il rencontré ? LD People tente de lever le voile sur ce mystère.

L’amour est dans le pré 2 (saison 14) : Robert enfin en couple ?

Une réunion d’anciens candidats

Robert faisait partie des participants les plus emblématiques de la saison 14 de L’amour est dans le pré. Mais malheureusement, tout ne seras pas déroulé parfaitement pour lui. Ainsi, l’agriculteur des Landes n’avait reçu qu’une seule prétendante chez lui. Dans son exploitation, il avait fait plus ample connaissance avec Angélique durant quelques jours. Ils semblaient d’ailleurs très bien s’entendre. Au point que les deux tourtereaux aient décidé de prendre quelques jours de vacances ensemble.

Karine Le Marchand et les fans de L‘amour est dans le pré espéraient donc bien les voir aller beaucoup plus loin. Pourtant, il semble que cela ne fut pas le cas. Car leur relation n’a pas été plus loin. Les raisons de cette séparation sont inconnues. Pourtant, la distance qui les sépare pourrait être à l’origine de cette rupture. Mais comme toujours dans la vie, rien n’est définitif. Et apparemment, Robert aurait retrouvé l’amour. LD People revient sur ce cliché qui dévoile la nouvelle élue de son cœur. Aux côtés d’anciens candidats de L’amour est dans le pré, Robert est en effet en très bonne compagnie.

Une jolie réunion

Dans L’amour est dans le pré, les candidats font de jolies rencontres. Ainsi quelques agriculteurs ont la chance de trouver l’amour. Mais pour d’autres, ce sont de véritables amis qui rentrent dans leur vie. Ainsi, les participants de l’émission de M6 se créent parfois véritablement un cercle de proches. D’ailleurs, ils seraient nombreux à se retrouver pour la moindre occasion. Ce samedi 16 janvier, d’anciennes vedettes de l’émission ont donc décidé de partager quelques moments ensemble. Pierre et Fred, les candidats de la saison 7 ont donc publié une vidéo sur Instagram. Ils partagent avec leurs fans le souvenir de cette soirée dans le Gers. Pour l’occasion, ils avaient invité Emeric, l’agriculteur de la saison 13 et bien évidemment Robert.

Depuis son passage dans la saison 14, les téléspectateurs de L’amour est dans le pré attendaient de ses nouvelles. C’est aujourd’hui chose faite ! Car sur la vidéo, Robert n’est pas seul. Dans cette séquence, Fred se montre d’ailleurs très loquace. Ainsi, il affirme que l’agriculteur du Gers est très épanoui et heureux. Et surtout qu’il est très amoureux avec ” sa chère Nathalie “. Les fans de L’amour est dans le pré peuvent donc maintenant mettre un prénom et un visage sur celle qui partage la vie de Robert. Aussi, les deux tourtereaux se seraient quand même rencontrés grâce à l’émission. Car la jeune femme aurait été émue par le parcours de Robert. Elle lui aurait ainsi envoyé un courrier avant de se rencontrer. Malgré un premier échec dans L’amour est dans le pré, la chance peut donc toujours sourire… Robert semble en tout cas en être le parfait exemple !