L'amour est dans le pré, saison 15 : on relève la date officielle de la nouvelle saison !

Une bonne nouvelle vient de tomber pour les fans de Karine Le Marchand. Alors que les tournages de L’amour est dans le pré avaient été interrompus suite à la pandémie de covid-19 au printemps dernier, une date de retour sur les écrans pour la saison 15 a enfin été décidée. Comme l’avait annoncé la célèbre présentatrice, toutes les équipes ont travaillé d’arrache-pied cet été pour tenter de récupérer le temps perdu et de proposer l’émission dans les meilleurs délais. Des modifications ont également été apportées dans le scénario de l’émission, puisque les speed dating qui sont d’habitude diffusés un peu plus tard, se dérouleront dès le début du programme.

Dans une interview accordée au Parisien, Karine Le Marchand explique ce choix ” Cette idée est née d’une lassitude qu’on pouvait avoir. Il y avait toujours des agriculteurs qui, quand ils avaient fini de lire leurs courriers, venaient mettre leur grain de sel, déconcentraient les autres. Or, s’ils avaient eu tout le temps qu’ils voulaient et sans avoir aucune influence quelconque, peut-être qu’ils auraient choisi d’autres personnes sur d’autres critères “.

Déjà donc 14 ans que les téléspectateurs peuvent assister à chaque saison sur M6, à ce programme culte qui permet les rencontres amoureuses aux agriculteurs célibataires. Un concept basé sur le choix d’homme ou de femmes qui vivent du travail de la terre ou de l’élevage, et qui parfois les isolent. Un rude métier qui les empêche pour certains de rencontrer l’amour. Une fois les candidats sélectionnés et présentés au public, les téléspectateurs peuvent ensuite envoyer une lettre à l’agriculteur de leur choix dans l’espoir de se faire choisir par ce dernier.

Parmi ces courriers, le candidat choisit 10 lettres et rencontre normalement à Paris, les auteurs de ce courrier. Il en sélectionne deux qui passeront quelques jours avec lui dans la ferme afin de faire connaissance et de voir s’ils ont des affinités. Un concept qui avait immédiatement connu un grand succès qui ne se dément plus depuis ces débuts. Si dans un premier temps, c’était Véronique Mounier qui assurait la présentation du célèbre jeu, suivie par la suite par Alessandra Sublet, depuis la 5e saison, c’est Karine Le Marchand qui assure l’animation de L’amour est dans le pré.

À partir du 14 septembre 2020, les fans du programme pourront donc enfin retrouver leur programme préféré sur M6. C’est lors d’une visioconférence que la présentatrice s’était adressée aux journalistes depuis son lieu de vacances en Grèce. Interview, durant laquelle elle expliquait les changements de cette année. Elle revenait notamment sur une modification de taille puisque pour éviter les déplacements dans la capitale, les agriculteurs avaient reçu les courriers directement chez eux et seuls. ” Dans un groupe, il y a toujours des dominants et des dominés (…) c’est comme dans une classe. Nous, on se disait depuis longtemps que c’était pénible “ expliquait l’animatrice. ” Cela fait des séquences moins drôles, moins amusantes, mais au final, le choix des agriculteurs n’est pas parasité “. L’autre changement de cette prochaine saison est aussi que la célèbre animatrice sera présente depuis une petite cabine pour assister aux speed dating afin de visionner les images, et d’analyser en direct ce qui se passe à l’écran.

Karine Le Marchand se dit très heureuse également d’avoir réussi avec les équipes de production à tourner tous les épisodes, alors qu’ils avaient pris énormément de retard. Au moment de cette annonce, ils ne leur restaient plus que les voix off à enregistrer. Des mesures extraordinaires ont également été mises en place en raison de la pandémie : ” Une fois les prétendants choisis, on fait des tests covid-19 ainsi que pour les équipes, même si le risque zéro n’existe pas ” confiait Déborah Huet, directrice des programmes de Fremantle France lors de la présentation de cette nouvelle saison.

Du côté de la présentatrice, même si elle avait profité de la période de confinement pour organiser des love live sur Instagram afin que des célibataires puissent se rencontrer, sur le réseau social, c’est une grande joie pour elle, d’avoir réussi à terminer cette saison 15 et de pouvoir bientôt proposer aux téléspectateurs le résultat de son travail. Il faut dire que cette rentrée sera très chargée pour la meilleure amie de Stéphane Plaza, car de nouveaux projets s’offrent à elle. Karine Le Marchand, en plus de la présentation de L’amour est dans le pré, sera, en effet, cette année, également à la tête de La France a un incroyable talent, en télévision. Et en radio, la sociétaire des Grosses Têtes s’apprête à rejoindre Laurent Baffie tous les samedis sur RTL pour un talk-show intitulé On ne répond plus de rien, diffusé chaque fin de semaine à 10 h.

Les deux animateurs recevront chaque semaine, deux personnalités pour parler de leur actualité, probablement sur un ton décalé. Un nouveau challenge pour Karine Le Marchand qui sera à côté du chroniqueur et humoriste qui n’a pas sa langue dans sa poche. Même si elle avoue être un peu stressée par le challenge, l’animatrice est aussi très impatiente de commencer : “ C’est une case très écoutée, j’ai super peur parce que je n’ai pas encore intégré les codes à appliquer. Ce n’est pas la même façon de travailler en radio qu’en télé. J’espère que les auditeurs seront indulgents les premières semaines, le temps que je chope le rythme ” confiait-elle lors de la conférence de presse organisée pour la nouvelle saison de L’amour est dans le pré.

L’amour est dans le pré

C’est donc un mois de septembre très chargé qui s’annonce pour Karine Le Marchand qui n’aura nullement le temps de s’ennuyer. La pétillante animatrice déteste de toute façon la routine et c’est aussi pour cela que des modifications ont été apportées cette année dans le célèbre programme consacré aux agriculteurs afin de ne pas lasser, ni les téléspectateurs ni la présentatrice, et de donner un nouveau rythme et un nouvel élan à l’émission. ” Parfois, des gens vont disparaître pendant quelques épisodes, et puis revenir, ou pas. Certains seront là toute la semaine. C’est le contenu qui va décider du montage “ expliquait Karine Le Marchand, avant que Déborah Huet ne confirme aussi cette nouvelle formule : ” Il y a des rebondissements. Des montagnes russes. C’est la vie, c’est l’amour. On s’adapte “.

Une saison qui est donc enfin bouclée, mais dont le report des tournages des émissions a également permis d’étudier des lettres qui sont arrivées beaucoup plus tard et hors délai. ” En cours de tournage de la saison, on a eu un agriculteur pour qui ça ne se passait pas super bien avec ses prétendantes. Et on a reçu un courrier qui nous a semblé tellement fort, une évidence par rapport à lui et on a monté un nouveau tournage pour lui présenter cette personne. On ne voulait pas qu’il attende le bilan ” confiait la présentatrice, très heureuse de la tournure que les événements ont pu prendre. Selon la prochaine partenaire de Laurent Baffie en radio, avec ce nouveau montage, L’amour est dans le pré sera “ plus feuilletonnant et moins formaté “.