L’amour est dans le pré: un célèbre couple en grosse difficulté, il demande un appel à l’aide

L’amour est dans le pré est une émission qui permet à des agriculteurs et éleveurs célibataires de trouver l’amour. L’année dernière, en 2019, Maud et Laurent sont devenu un couple heureux en participant à cette émission populaire sur M6. Mais aujourd’hui, ils ont besoin d’aide. Leur couple va toujours très bien mais financièrement, ils ne parviennent pas à s’en sortir. Propriétaire d’une ferme, Laurent s’est endetté et son travail ne rapporte pas assez pour qu’il puisse voir le bout du tunnel. Pleine de bonnes intentions, sa compagne Maud, va alors prendre l’initiative de créer une cagnotte pour tenter de sauver la ferme grâce aux dons. Découvrez l’appel à l’aide de ces anciens candidats de L’amour est dans le pré.

L’amour est dans le pré permet à Maud et à Laurent d’envisager recevoir le soutien des fans de l’émission

Laurent et Maud ne sont pas dans de beaux draps ces derniers temps. Et Maud ne peut plus garder le silence et attendre que la faillite frappe à leur porte. L’amour est dans le pré a permis à Laurent et à Maud de se rencontrer. Eux qui cherchaient l’amour en vain, se sont enfin trouvés pour ne plus se quitter. Depuis, ils se permettent alors de croire au destin et à une bonne étoile. En effet, si L’amour est dans le pré leur a permis de se trouver, peut-être que les fans de l’émission leur permettront de sauver la ferme. Maud décide d’y croire et partage sur Instagram un message à l’attention de ses abonnés.

Maud raconte les problèmes de la ferme à ses abonnés sur Instagram

La période actuelle est très difficile pour Maud et Laurent. En effet, les anciens candidats de L’amour est dans le pré doivent affronter pandémie et sécheresse. Ils ne gagnent donc presque pas d’argent sur tout le travail qu’ils fournissent au quotidien pour faire de leur ferme une entreprise rentable.

Les années compliquées s’enchaînent pour les amoureux. Mais ils gardent espoir parce qu’ils sont ensemble. Leur véritable trésor est bien au-delà des considération économique, il s’agit de ce qu’ils ont trouvé grâce à L’amour est dans le pré.

Maud et Laurent lancent un appel aux dons pour sauver leur ferme

Les tourtereaux savent que L’amour est dans le pré est une aventure humaine sincère et honnête. Dès lors, il est légitime de penser que les fans de L’amour est dans le pré sont eux aussi des défenseurs des valeurs humaines. De plus, Maud compte quelques 32 000 abonnés sur son comte Instagram. Elle ose alors croire que les fans de L’amour est dans le pré pourront les aider. Maud et Laurent appellent à la considération et à la solidarité pour que leur ferme puisse tenir le coup. Le message que Maud partage sur Instagram est très touchant.

Les fans de L’amour est dans le pré répondront présents

Les commentaires qui se pressent sous cet appel à l’aide sont très encourageants. En effet, il semblerait que les fans de L’amour est dans le pré soient prêts à mettre la main à la patte pour soutenir Maud et Laurent. Même Karine Le Marchand répond au message de Maud et de Laurent pour leur dire qu’elle va partager cette information autour d’elle. Notons nous aussi les dates du 26 et du 27 septembre. Ce sont les dates auxquelles nos anciens candidats de L’amour est dans le pré vont lancer la cagnotte et auxquelles il faudra faire des dons.

Imaginez seulement que chacun des abonnés Instagram ne donne qu’un euros, le montant récolté approcherait alors les 33 000 euros. L’espoir renaît donc pour Maud et Laurent. Et si ce plan sauve véritablement la ferme de Laurent, ils pourront de nouveau remercier L’amour est dans le pré de leur permettre de rendre visible leurs difficultés financières pour les en sortir.

En attendant que tout soit mis en place, les anciens candidats de L’amour est dans le pré travaillent dur et font face aux difficultés du quotidien. L’amour qui unit Maud et Laurent est toujours aussi fort et les fans de l’émission en sont ravis.