L’amour est dans le pré : Une chroniqueuse de TPMP craque totalement pour cet agriculteur !

Lundi 22 février, sur le plateau de Touche pas à mon poste, une chroniqueuse a révélé qu’elle avait craqué pour l’un des candidats de « L’amour est dans le pré 2021 ». Cette confession fait suite à la diffusion, le 8 février dernier, à la deuxième salve de portraits par M6.

Franck le « Gentleman Farmer »

On se souvient notamment de Franck qui débutait cette série de portrait. La chaîne M6 présentait ce sylviculteur comme « le gentleman farmer ». Basé en Aquitaine, il arborait un look très british et soigné, avec une petite casquette et une belle veste à carreaux. Franck a vite confié à Karine Le Marchand ne pas avoir eu de relation avec une femme jusqu’à ses 40 ans. La faute notamment à sa grande charge de travail.

« J’ai été peut-être trop exigeant aussi. »

« Je gérais tout un département. Ça faisait beaucoup. J’avais une équipe qui n’était pas forcément comme j’aurais voulu. J’ai été peut-être trop exigeant aussi. Pour échapper à cela, je me suis dit que j’allais tout simplement rentrer chez moi. C’est ce que j’ai fait. J’ai dit que si la forêt publique ne me voulait pas, la forêt privée me voudrait. », a-t-il en effet révélé.

« Je voulais me garder pour ma femme. »

Quand il a réussi à se stabiliser dans sa vie professionnelle, il s’est enfin senti prêt à rencontrer quelqu’un… mais à l’âge de 40 ans ! Le moins qu’on puisse dire, c’est que pour lui, les années ont passé vite ! Il a donc eu une première relation avec une femme qui habitait à 100 km de chez lui. « Je voulais me garder pour ma femme. Donc pendant très longtemps, je me suis retenu. Jusqu’au jour où j’ai fait la rencontre d’une personne et où j’ai essayé. J’avais 40 ans. », a-t-il ensuite poursuivi.

« Je faisais quelque chose d’interdit quelque part. »

« C’est vrai que le jour où je l’ai fait, je n’ai pas fait des prouesses. Tu t’en doutes. Ça a été un moment pas facile pour moi parce que je faisais quelque chose d’interdit quelque part. » La relation n’a malheureusement pas duré. Mais aujourd’hui, ce sylviculteur se dit prêt à rencontrer une nouvelle personne pour partager sa vie. Il recherche en effet une personne attentive et raffinée comme lui mais également forte en caractère. Lui qui se dit romantique et sensible attend par contre une lettre sans faute d’orthographe !

Ce ne sera pourtant pas la chroniqueuse de C8 qui lui écrira une missive. En effet, le 22 février sous les projecteurs de Touche pas à mon poste, Danielle Moreau a avoué avoir « un petit crush » pour l’un des participants de l’Amour est dans le pré. Cette dernière devait répondre à quelques questions sur sa vie amoureuse. Elle n’a alors pas hésité à faire savoir qu’elle était toujours célibataire, à 57 ans.

« Je me demande si je vais lui écrire. »

Et elle a même songé prendre contact avec l’homme en question ! Peut-être qu’il s’agit de l’homme de sa vie, qui sait ? Au sein de LDpeople, on lui conseille de foncer. « Sérieusement, j’ai un petit crush pour un agriculteur de L’amour est dans le pré et je me demande si je vais lui écrire. Je ne sais plus son prénom. Il a une moustache et il élève des porcs. Il est pas mal, il a mon âge…« , a-t-elle lâché devant Baba, qui semble incrédule.

Danielle Moreau n’a pas craqué pour Franck le gentleman farmer mais pour Hervé le moustachu ! Ce candidat à l’Amour est dans le pré élève des porcs et cultive des céréales en Ile-de-France. C’est un point positif car il n’habite pas trop loin de la chroniqueuse. De plus, l’homme a l’air sympa et drôle. Il a deux grands enfants aujourd’hui âgés de 29 ans et de 22 ans. Et il n’a connu qu’une seule et grande histoire d’amour avec leur mère, dont il est séparé depuis maintenant trois ans.

Alors, d’après vous, Danielle Moreau devrait-elle tenter l’aventure ? Tout n’est pourtant pas joué d’avance car l’agriculteur se dit méfiant en amour. Voici une vidéo d’Hervé le moustachu si vous avez raté l’épisode en question :