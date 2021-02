L’amour est dans le pré: Vincent Beau gosse ou manipulateur? Il fait déjà parler de lui

La saison 16 de L’amour est dans le pré est lancée. M6 a dévoilé, il y a quelques heures maintenant, les six premiers portraits des agriculteurs de cette nouvelle édition. Parmi eux, Vincent, un dresseur de chevaux de 40 ans a fait sensation auprès des téléspectateurs. La rédaction de LD People va vous dire ce que les internautes pensent de lui.

L’amour est dans le pré: Vincent, le beau-gosse de la saison 16

Alors que la quinzième saison a pris fin il y a quelques mois, voici que M6 a débuté sa nouvelle saison de « L’amour est dans le pré« . En effet, la chaîne a dévoilée notamment les six premiers candidats. Et c’est à ce moment-là qu’on découvre, Vincent, un dresseur de chevaux de 40 ans installé en Provence. Séparé depuis peu, il recherche une belle jeune femme, trentenaire qui pourra faire chavirer son cœur. Mais suite à son portrait, le jeune homme a déjà fait parler de lui et de nombreux internautes ont pris le temps de réagir.

« Quand je suis amoureux, je suis un morceau de beurre qui fond au soleil »

Faites connaissance avec Vincent Le Provençal, 40 ans, papa de 2 enfants.

Les portraits de #ADP à 21.05 pic.twitter.com/h2HzSfXAYO — M6 (@M6) February 1, 2021

D’un côté, il y a celles qui en sont complètement folles : « Il va avoir un succès fou« , « Je sens que Vincent va recevoir beaucoup de courriers« , « il est chou, je vais sortir mon meilleur Bic« , » Oh je l’aime bien celui-là« , alors que d’autres se posent de nombreuses questions. En effet, beaucoup d’internautes se demandent ce qu’il fait là : « Vincent, je ne le sens pas trop« , « Vincent il se la raconte trop, tout ce que je déteste« , « Vincent, c’est un Don Juan« , « Il a vraiment besoin de participer à L’amour est dans le pré ? C’est une blague !« . Reste à savoir ce qui va se passer prochainement.

