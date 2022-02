L’ancienne tête d’affiche du Front National aujourd’hui Rassemblement National, Jean Marie Le Pen victime d’un AVC !

Une période électorale pleine d’épreuves pour Marine Le Pen. Après les trahisons dans tous les sens, c’est la santé de son père qui dégrade. Victime d’un AVC à 93 ans, Jean-Marie Le Pen se remet avec beaucoup d’espoir selon son entourage. Lorrain de Saint-Affrique, rassure qu’il est hors de danger.

Jean-Marie Le Pen Hospitalisé

C’est l’information qu’il faut retenir des propos du conseiller de l’ancien chef de file du parti « Front National ». Il est pris en charge par les services d’hospitalisation parisienne depuis le 2 février. C’est bien évidemment, suite à un accident vasculaire cérébral. Heureusement, c’était une crise légère qui ne met pas en danger la vie du père de Marine Le Pen : Candidate aux présidentielles. L’entourage en a donné l’assurance à l’AFP. Il n’est pas en hospitalisation pour être observé, mais juste par précaution. Une mesure de prudence nécessaire au regard de l’âge.

Un AIT ou un AVC ?

Les médecins parlent d’un « Accident Ischémique Transitoire ». Moins dangereux qu’un AVC au vrai sens. L’incident s’est produit lundi, alors que Jean-Marie Le Pen dînait. Une perte de vision qui a duré entre une minute et demie. Il bénéficie de l’assistance d’un médecin proche en attendant son rendez-vous à l’hôpital.

Entre samedi et dimanche, Jean-Marie Le Pen pourra rejoindre son domicile s’il n’y a plus de complication. Les examens ont révélé que l’ancien homme politique n’a aucun trouble. Une bonne nouvelle pour l’entourage qui craignait le pire.

Marine Le Pen compare-t-elle aux moments difficiles que passe son père ?

Il faut commencer par reconnaître que ce n’est pas la première fois que Jean-Marie Le Pen est malade. Les divergences politiques entre le père et sa fille n’ont visiblement jamais impacté leur lien familial. Ils finissent toujours par s’entendre. Dans un passé récent, Marine Le Pen dans quelques interviews avait fustigé certaines critiques qu’elle trouve exagérées sur la santé de son père.

Elle est toujours allée au chevet de son père en temps de maladie. La candidate a toujours distingué le lien familial de celui politique. Elle l’a démontré à plusieurs reprises et ne peut s’en abstenir certainement cette fois-ci.

Du Front National au Rassemblement National avec Jean-Marie Le Pen

C’est un long chemin rempli d’épreuves et de détermination pour l’homme qui est l’un des fondateurs de cette famille politique. Depuis 1972, l’homme préside le parti politique jusqu’en 2011. Le parti a connu ses moments de gloire dans les années 1980. Les législatives de 1986 marquent un tournant décisif qui donne plus de visibilité au parti. Jamais Jean-Marie Le Pen n’a pu conquérir le pouvoir d’État. Le parti était au second tour en 2002 et 2017, respectivement avec Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen.

Le passage du Front National au Rassemblement National s’est produit comme la transition de la présidence du parti. Ce fut du père à la fille. Avec 5 tentatives non fructueuses aux élections présidentielles, Jean-Marie Le Pen, qui prend la présidence d’honneur se verra exclure plus tard. L’ambiance fut moins conviviale entre le père et sa fille de 2015 à 2016.