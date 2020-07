Lara Fabian: Cette énorme décision radicale qui va tout changer dans sa vie!

Lara Fabian, la célèbre chanteuse belgo-canadienne, prend une décision qui aura de lourdes conséquences pour son futur. Actuellement au Québec depuis plusieurs mois, Lara Fabian avait décidé de se rendre outre Atlantique dans le pays qui lui est cher juste avant la période de confinement. La chanteuse est donc resté bloquée sur le continent américain et n’a pas pu rejoindre l’Europe pour participer aux épreuves finales de The Voice dont elle est membre de jury depuis plusieurs saisons.

C’est donc depuis le Québec, par visioconférence qu’elle avait assisté à la victoire de Abi lors de la grande finale de The Voice. Depuis le pays où elle a passé une grande partie de sa vie, Lara Fabian publiait un message ce jeudi 16 juillet via son compte Instagram » j’avais envie de vous dire que je me connecte à vous, à ceux surtout qui, en ce moment traverse une période difficile, ou qui moralement auraient besoin de soutien, et de leur dire que je les embrasse, que je les aime et que je les appuie à ma façon « .

Complètement métamorphosée, l’interprète de Je t’aime apparaît aujourd’hui les cheveux teints en blond et bien décidée à reprendre sa vie en main. Elle continuait son message en expliquant qu’elle avait décidé d’effectuer un grand tournant dans sa vie et de se fixer des objectifs » Salut à tous, ça y est. J’ai vraiment pris le taureau par les cornes. 4e séance de sport avec l’incroyable Josée Lavigueur. Je suis fière de raconter le retour de cette magnifique femme dans ma vie, Josée et moi… Ça remonte à mes 23 ans !!! Lorsque je commençais ici au Québec. Elle m’avait déjà transformée à l’époque !!!. On s’est retrouvé il y a 2 semaines et je vous le dis : ça change la vie ! Merci à toi Josée, tu es ma plus grande inspiration en ce moment. Je ne lâcherai pas, et je vous fais suivre quelques vidéos hilarantes en stories de mes (re)débuts avec elle. Love « .

Cette jolie déclaration était destinée à sa coach sportive qui va l’accompagner pour un programme de remise en forme dont Lara Fabian dit avoir grand besoin. Après avoir connu des périodes très difficiles dans sa vie avec de gros problèmes de santé qui avaient failli lui coûter la vie, la chanteuse à la voix d’or, semble avoir pris la décision d’effectuer un programme de remise en forme intensif afin de revenir dans la meilleure des formes possibles pour reprendre ses activités dès son retour en France.

En effet, la diva a rencontré des problèmes physiques en 2013 qui ont réellement mis sa santé et sa vie en danger. À cette époque, elle a connu de gros problème de poids, et en était arrivée presque à ne plus s’alimenter pour essayer de gérer cette surcharge pondérale. Un régime et une guerre contre les kilos superflus qui ont totalement déréglé son métabolisme jusqu’à ce que ce corps qu’elle déteste, lui dise stop de la manière la plus brutale qui soit. Lara Fabian a effectivement avoué que cette torture, imposée à son physique, avait provoqué une crise cardiaque qui avait failli lui être fatale.

Lors d’un direct dans une émission de la télévision québécoise, l’artiste revenait sur cette période affreuse de sa vie » j’étais passé sous la barre des 47-48 kg. Je me suis alors cachée, j’avais peur de moi. J’étais tellement maigre, que je n’étais plus qu’un visage avec deux yeux. Mon corps n’était plus que de la peau sur les os. Tout d’un coup, sans prévenir, à un moment donné, j’ai eu une terrible crise cardiaque. Je me suis écroulée sur le sol. Je n’arrivais plus à respirer, à bouger. J’ai même eu l’impression que c’était peut-être mon heure. Mon cœur ne pouvait même plus endurer ce traumatisme. Tout ça a failli me tuer « . Une expérience qui a été une réelle prise de conscience pour Lara Fabian, qui grâce à l’amour et l’attention de ses proches, s’est rendu compte qu’elle avait franchi une barrière qui la mettait réellement en danger. Peu à peu, elle avait réussi à se guérir de cette maladie qui la rongeait et à s’accepter telle qu’elle était. » J’ai assumé à la fois mes défauts et mes fragilités. Bien entendu, que je ne suis pas un mannequin ou une top model. Je n’ai pas des jambes de 1,80 m de toute façon. Mais en vieillissant, j’ai le sentiment d’avoir tiré le maximum de ce que j’ai été capable de tenir en terme de physique. Cependant, je me suis acceptée telle que je suis, avec toutes mes imperfections « .

Bien décidé à s’accepter telle qu’elle est et à ne plus faire attention aux critiques donc elle aurait pu être l’objet, Lara Fabian a décidé que sa vie allait changer » je me suis sentie finalement en paix avec moi-même. C’est bien au-delà la simple réconciliation, qui arriverait après une terrible bataille avec mon corps. C’est sans doute l’état d’esprit qui me caractérise le plus en ce moment. Ma toute nouvelle relation avec mon corps est désormais beaucoup plus simple » affirme-t-elle avant de rajouter » Je m’en fous complètement de ce que l’on peut désormais penser de moi « . Si aujourd’hui Lara Fabian a décidé de se rapprocher de sa coach sportive, qu’elle avait rencontrée au Québec lorsqu’elle avait une vingtaine d’années, ce n’est plus du tout pour ressembler à des standards qui auraient été imposés par l’industrie dans laquelle elle évolue, ou par le regard critique de gens qui l’entourent, mais simplement pour se sentir bien dans sa peau en tant que femme, en tant que mère, en tant qu’artiste.

Lara Fabian a simplement décidé de profiter de cette période durant laquelle elle se trouve au Québec pour prendre soin d’elle comme une femme, qui aujourd’hui se sent enfin libérée et bien dans sa peau. Peut-être que ce retour aux sources, dans ce pays qui lui a permis d’être une star, l’a aidé à avoir une autre vision du bonheur et que cet enfermement obligé suite au confinement lui a ouvert la voie pour se reconstruire sur ce qu’elle était vraiment et sur ce qui était important dans sa vie. Mère de famille, en couple avec un homme qu’elle semble aimer de tout son cœur, les difficultés qu’elle a rencontrées il y a quelques années paressent aujourd’hui une histoire bien révolue et Lara Fabian a décidé de tout faire pour être une artiste, une maman, une compagne qui se sent bien dans sa peau et qui aime la vie.