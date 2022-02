Lara Fabian enflamme les réseaux sociaux avec une robe osée !

Grande célébrité de la chanson, Lara Fabian reste malgré la cinquantaine passée une femme rayonnante. Et pour le prouver, la directrice de Star Academy a récemment publié une photo d’elle sur les réseaux sociaux. Un détail particulier a notamment retenu m’attention des internautes au sujet du style vestimentaire de la belle blonde sur le cliché en question.

Lara Fabian séduit sur la toile en dévoilant sa beauté et une partie de son corps

Connue depuis les années 1990 pour ses nombreux succès musicaux qui lui valent une reconnaissance internationale notamment en France, la Belgo-Canadienne semble avoir retrouvé la joie.

En effet, après une fin d’année 2021 pas très réjouissante où elle a notamment été victime d’utilisation illégale de son image à des fins commerciales et suite aux nombreux reports de l’émission de téléréalité canadienne Star Academy, Lara Fabian est aujourd’hui radieuse.

C’est en tout cas l’un des qualificatifs qui ressortent depuis quelques jours au sujet de l’apparence présentée par celle qui a sorti en 2020 son dernier album intitulé Lockdown Sessions.

Sur la photo d’elle qu’elle a publiée récemment sur compte Instagram au plus de 400 000 abonnés, elle s’est dévoilé le visage ébloui par son magnifique sourire. Dans une posture où elle avait les mains posées élégamment au niveau de ses hanches, Lara Fabian semblait dégager une assurance à la hauteur de la célébrité qu’elle est depuis plusieurs années en Europe et bien au-delà.

Mais en dehors de ces détails, ce qui a le plus attiré l’attention du public a été la touche particulière remarquable au niveau de ses vêtements. Elle portait notamment une jupe noire au niveau de laquelle le milieu transparent laissait clairement contempler ses cuisses. Une marque de sensualité qui a ravi plus d’un, agréablement surpris de constater que celle qui a été coach de The Voice : La Plus Belle Voix n’a rien perdu de son charme envoûtant malgré le temps qui passe.

Lara Fabian, une histoire d’amour particulière avec la France

Il est vrai que grâce à son côté multilingue, Lara Fabian a réussi à vendre des millions d’exemplaires de ses albums dans le monde entier. Mais avec le public français qui l’a notamment découvert et aussitôt apprécié avec entre autres le titre Je t’aime extrait de l’album Pure en 1997, la relation a toujours été passionnelle.

En 1998 par exemple, sa notoriété dans l’hexagone était déjà si considérable qu’elle obtient une statue d’elle en cire au niveau du célèbre musée Grévin.

Toujours de 1998 à 2000, elle a vécu une histoire d’amour avec l’auteur, compositeur et interprète français Patrick Fiori.

Lara Fabian, une femme mariée et comblée

Après avoir connu dans sa vie de nombreuses histoires romantiques qui ne sont pas toujours bien terminées, la native d’Etterbeek en Belgique a été unie par les liens du mariage avec l’italien Gabriel Di Giorgio le 28 juin 2013.

L’année passée, elle revenait d’ailleurs sur ce conte de fées de sa vie à travers quelques photos dévoilées et une légende qui résume tout son bonheur : « Huit ans de mariage, 9 ans d’amour… On rentre dans la décennie ».