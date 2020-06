Lara Fabian fête ses 7 ans de mariage avec Gabriel (PHOTOS)

Lara Fabian ne partage pas souvent des photos qui se rapportent à sa vie privée, sur les réseaux sociaux . Mais elle fait parfois exception pour déclarer sa flamme à celui qu’elle aime. En effet, Lara Fabian est tellement heureuse de fêter ses sept ans de mariage qu’elle ne résiste pas à le partager avec ses fans. Gabriel di Giorgio et Lara Fabian sont amoureux comme au premier jour après sept années de mariage, et cela se fête !

Lara Fabian respire le bonheur, sur scène comme en coulisse

Lara Fabian manque au public Français. En effet, la pandémie a contraint l’artiste à retourner au Québec. Lara Fabian a donc participé à la finale de The Voice depuis un écran géant. Et elle apparaissait également à travers un hologramme. Le public de The Voice n’aura pas apprécié l’hologramme qu’ils imaginent davantage adaptés aux chanteurs disparus. C’est donc avec regrets que Lara Fabian devait assister de loin à cette soirée exceptionnelle. Mais à situation inédite, des mesures inédites s’imposent. Et les fans saluent tout de même les efforts de la production pour avoir su proposer un show extraordinaire malgré less circonstances.

Et heureusement que dans toute cette agitation, Lara Fabian a pu compter sur celui qui reste son phare dans le brouillard, son mari, Gabriel di Giorgio. Les amoureux se rencontrent en Sicile en 2012 et vivent toute une année à se découvrir avant de se dire oui pour la vie. Lara Fabian se rendait là-bas pour aider une de ses amies à préparer une comédie musicale. C’est dans le magazine Voici que nous apprenons les détails de la rencontre de Lara Fabian et de son époux. Des détails qui sont pour la première fois révélé en 2015 par Paris Match.

Sa rencontre avec son mari, Gabriel di Giorgio

La chanteuse n’a pas pu résister à l’appel de son amie. Car tout se déroulait dans le village natal de sa mère, Acireale. C’est alors qu’elle découvre Gabriel di Giorgio, un bel homme qui est « à la fois professeur et membre de la troupe ». Et il est facile de supposer que la foudre vient de frapper le jeune homme quand il rencontre Lara Fabian, il reste muet sur scène à la regarder. Et voilà que l’année suivante, ils convolent en noces ! Un mariage qui dure et qui fête es sept ans. De quoi réjouir Lara Fabian et son époux. La chanteuse partage donc un cliché inédit de leur mariage. Une photo qui ne manque pas d’émouvoir ses fans sur Instagram.

Les amoureux s’embrassent tendrement sur ce cliché que les fans découvrent sur la toile. Lara Fabian et son époux sont rayonnants, tous les deux vêtus de blancs. Et les commentaires des fans ne se font pas attendre pour leur souhaiter tout le bonheur du monde. En effet, certains disent même que la septième année et fatidique. Qu’une fois passée, le mariage durera toute la vie. Et c’est tout ce que nous pouvons souhaiter à ce couple si bien assorti.

Lara Fabian souhaitait partager sa joie avec ses fans

Lara Fabian ne partage pas beaucoup de photos qui se rapportent à sa vie privée. Pourtant, des photos de Gabriel di Giorgio ne sont pas rares. et il faut bien avouer que la chanteuse est éblouissante quand elle est aux côtés de son amoureux. De quoi rassurer les fans quant à la force de leur amour.

Les amoureux font rêver les fans de Lara Fabian

Lara Fabian et son mari sont visiblement sur un petit nuage depuis qu’ils se sont rencontrés. Et heureusement que les fans de Lara Fabian la savent en bonne compagnie. En effet, la pandémie qui fait rage dans le monde inquiète encore off. Et savoir la chanteuse au Québec n’est pas forcément rassurant lorsqu’on l’on sait que le pays partage une frontière avec les États-Unis. En effet, les États-Unis sont un des centres épidemiques les plus importants sur la planète à ce jour. Mais sur Instagram, Lara Fabian n’oublie pas de rassurer ses fans à ce propos. Elle va même jusqu’à encourager ses fans à faire preuve de la plus grande vigilance concernant l’épidémie. Et à les inviter à prendre le confinement comme une opportunité plutôt que comme une punition.

Lara Fabian ne cache pas sa hâte de voir la pandémie derrière nous. Mais il faudra se montrer patients pour ne prendre aucun risque inconsidéré. Et si al chanteuse vous manque de trop, n’oubliez pas que la réédition de son album Papillon(s) est disponible. La sortie avait été retardée par crise sanitaire mais les fans peuvent à présent pleinement en profiter ! Et c’est un bel accueil qui semble avoir été fait à la réédition. De quoi ajouter encore au bonheur de Lara Fabian.