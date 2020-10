Lara Fabian “Je lui ai demandé la permission de m’en aller”: Elle fond en larmes en parlant de la mort de sa mère

Dans un documentaire consacré à la chanteuse, Lara Fabian revient sur le décès de sa maman. Elle l’a perdu il y a un an, des suites d’une longue maladie. L’ex-coach de The Voice lui a rendu un ultime hommage.

La télévision québécoise lui consacre un documentaire. Lara Fabian passe en effet son temps au Canada depuis le début de l’épidémie de Covid-19. La chanteuse ne participera d’ailleurs pas à la prochaine saison de The Voice. Elle avait averti ses fans sur son compte instagram en août dernier.

“Je ne pourrai malheureusement pas, cette année, faire partie des coachs et retrouver mon fauteuil rouge, la situation sanitaire étant particulièrement trouble et imprévisible, j’ai pris la décision de rester au Québec afin de ne pas mettre en danger les tournages si la situation que nous traversons devait empirer et m’empêcher de répondre à mes engagements”, a-t-elle annoncé à ses followers le lundi 24 août 2020.

Laura Fabian “souhaite une belle saison à Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney”

Evidemment, l’ex-coach a salué ses anciens co-équipiers : “Je souhaite une belle saison à Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney, qui seront à eux 4 un sublime quatuor pour découvrir les talents de demain, et je regarderai avec plaisir ceux qui se présenteront à nous pour la 10ème saison”.

Parmi les projets auxquels la belle blonde s’est consacrée, il y a ce documentaire pour le service de vidéo à la demande québécois “Club Illico”. Au cours de ce film réalisé par Jean-Philippe Dion, Lara Fabian explique combien ses parents ont compté dans sa carrière. Son papa, ramoneur de métier, a utilisé toutes ses économies pour que sa fille perce dans la chanson.

Quant à sa maman, elle représentait simplement tout pour elle. Maria Luisa Serio de son nom s’est éteinte en mars 2019. Elle souffrait d’une démence à corps de Lewy, une maladie neuro-dégénérative dont les symptômes se rapprochent de ceux d’Alzheimer et de Parkinson.

“Je lui ai demandé la permission de m’en aller”.

La diva a accepté de raconter le jour où elle a perdu sa maman. Les larmes aux yeux, elle a confié ainsi : “Je lui ai demandé la permission de m’en aller et je vous jure qu’elle a dit, pourtant y avait des bouts où elle était là et des bouts où elle n’était pas là, elle s’est retournée vers moi et elle a dit : ‘Ah, enfin ma vie’, parce qu’elle m’appelait ‘ma vie’, ‘Enfin ma vie, tu vas retourner à un endroit où les gens ont les bras grand grand ouverts.”

Dans ce documentaire intutilé Lara, ses fans pourront aussi découvrir les anciens looks de la chanteuse. Ca vaut le détour !

