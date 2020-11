Lara Fabian sa fait torpiller violemment sur la toile, voici pourquoi !

Après la publication de la photo de son nouvel album, Lara Fabian s’est fait lyncher par les internautes. Ces derniers n’ont pas apprécié l’utilisation de Photoshop sur le cliché. Explications.

Lara Fabian se livre dans un documentaire

A l’occasion des 50 ans de Lara Fabian, la chanteuse a été suivie par la chaîné de télévision québécoise “Illico Club“. Dans ce documentaire, la belle blonde se dévoilait dans ce film, comme jamais auparavant. En effet, elle a notamment déclaré avoir fait une fausse couche à l’âge de 47 ans. Mais ce n’est pas tout, elle a récemment révélé avoir été victime d’abus durant sa carrière : “Moi je l’ai vécu ça, de très près… Je n’en ai jamais parlé, jamais. Je crois qu’il y a, en tant que femme, parfois, un prix que l’on est prêt à payer au nom de certains rêves” a-t-elle commencé par dire.

Lara Fabian victime d’une agression sexuelle https://t.co/y5QGWZ4rkX — Emilie Dupond (@Emile_sexy) October 27, 2020

Elle poursuit son propos ensuite en disant qu’il y a eu des conséquences après son agression : “Moi je l’ai vécu et j’ai appuyé sur le bouton stop. Et ça a été dur. Parce qu’il y a eu des conséquences, simplement. Des grosses conséquences”. Pour autant, elle a eu le courage de dire non : “Aujourd’hui, je suis capable de me dire que je suis pas rentrée dans cette omerta, je ne l’ai pas acceptée, je l’ai dénoncée face à la personne elle-même“.

Lara Fabian, lynchée sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo, postée sur Instagram Lara Fabian a annoncé à l’ensemble de son public qu’elle allait sortir un nouvel album. Intitulé “Lockdown sessions“, cet opus sera une sorte de test pour la chanteuse, un moyen d’explorer de nouveaux horizons : “Ce ne sont pas des chansons écrites de façon traditionnelle. J’ai utilisé ma voix plus comme un instrument. Mes textes plus orientés comme des mantras et la musique je l’ai imaginé, visualisé plus comme une expérience que comme une création. C’est une série d’émotions reliées les unes aux autres que j’ai créé en compagnie de ma famille” explique-t-elle.

🚨 Lara Fabian se fait lyncher sur Instagram… Découvrez pourquoi ! https://t.co/oSLsJtGmlL pic.twitter.com/SHzWnuHJ0M — Public Mag (@InsidePublic) November 27, 2020

Malheureusement pour Lara Fabian, les internautes n’ont pas du tout apprécié la photo de son nouvel album. En effet, selon eux, la chanteuse aurait photoshoppé une vieille photo d’elle pour faire la couverture : “STOP avec ce visuel amateur… svp !!!!”, “mais c est quoi cette pochette ? !” ou encore “c’est juste tellement mal fait je comprends pas un selfie aurait quasiment été mieux” pouvait-on notamment lire sous les commentaires. Pour le moment, la rivale de Céline Dion n’a pas encore répondu à ses accusations.