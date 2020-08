Lara Fabian: sa transformation physique impressionnante, les fans sont conquis

Le sport est important en ce début de vacances d’été pour Lara Fabian et elle a décidé de s’y remettre … Elle travaille donc d’arrache pied depuis quelques semaines avec une coach afin de retrouver la forme.

Une occasion pour la chanteuse de se remettre en forme pour attaquer sa nouvelle tournée “50 World Tour”, alors qu’elle a célébré ses 50 ans début 2020. Sa coach n’est plus à présenter puisqu’à son arrivée, au Québec il y a plus de 10 ans, Josée l’avait déjà coachée. Et même si sa prof a pris quelques jours de congés, la chanteuse reste très motivée. C’est d’ailleurs sous l’oeil attentif de son époux, Gabriel Di Giorgio, qu’elle réalise ses exercices et partage même une vidéo de sa séance :

“Je vous partage ce petit montage que Gab a fait de mes séances de sport… En l’absence de Josée, je continue à suivre ses précieux conseils et à les appliquer à la lettre… je vous embrasse.” Peut-on lire en légende. Et la coach de The Voice apprécie grandement sa coach sportive : “Un exemple de discipline et de détermination ! … Et un grand sens de l’humour”, a ainsi déclaré Josée Lavigueur sur son compte Instagram. “On a tous besoin d’un coup de boost. Le sport est vraiment là pour se mettre en mouvement vers la vie et la santé. Et Dieu sait à quel point la santé est importante. » explique-t-elle dans une autre vidéo.

Mais elle n’est d’ailleurs pas la seule à suivre ce programme, en effet beaucoup de stars prennent les mêmes cours afin de garder la ligne tant ils sont exposés dans les médias … Eva Longoria le suivait aussi après la naissance de son fils.

Si les deux femmes suivent le même cours, il y a quelques années, un photographe célèbre : Olivier Ciappa, les a photographiées en train de s’embrasser, dans le but de soutenir l’homosexualité. Une photo qui a été ressortie par Lara Fabian sur son Instagram; le 17 mai 2020, à l’occasion de la “Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie”.

Engagée, Lara Fabian avait alors publié une des photos en noir et blanc de cette collection pour mettre en avant cette cause qui lui tient à coeur:

“En cette journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, pour lutter contre les différences et les discriminations, je vous partage cette image en compagnie de ma belle Eva Longoria… La différence, mais quelle différence ?“, avait-t-elle mentionné en commentaire.

En effet, depuis leur rencontre, les deux femmes sont d’ailleurs restées très proches. Le 10 avril dernier, la chanteuse avait même dévoilé le clip de son nouveau titre engagé “Nos coeurs à la fenêtre”, dans lequel apparait Eva Longoria.

Quant a Eva Longoria, elle a été hospitalisée d’urgence début août, alors qu’elle venait d’arriver sur la Croisette, elle a eu une grosse crise d’appendicite.

« Juste après l’atterrissage, je suis allée faire un footing. Vers 18 heures, j’ai commencé à ne pas me sentir bien. Je me suis reposée, puis j’ai mangé, mais j’avais vraiment mal à l’estomac. » explique-t-elle. L’actrice poursuit : « Vers 3 heures du matin, j’ai demandé à mon garde du corps de me conduire aux urgences de l’hôpital. C’était une crise d’appendicite. Après l’opération, ils m’ont dit que je devais rester trois jours à l’hôpital. Mais il en était hors de question. » a-t-elle expliqué.

On lui souhaite un bon rétablissement.